Nuevo radar fijo en una carretera muy transitada de la provincia de Toledo: su ubicación exacta

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en funcionamiento un nuevo radar fijo en la carretera CM-4008, a la altura del punto kilométrico 4+910 D correspondiendo con el término municipal de Ugena, dentro del plan nacional que este viernes ha activado 33 nuevos controles de velocidad en carreteras de once comunidades autónomas.

El dispositivo instalado en Castilla-La Mancha forma parte del Plan de instalación de 122 nuevos radares previsto por Tráfico para 2025, de los que ya se han puesto en servicio 106, mientras que el resto se completará progresivamente a lo largo de 2026.

Aunque la actuación tiene alcance estatal, la comunidad autónoma cuenta en esta fase con un único nuevo punto de control, situado en la red autonómica toledana, con el objetivo de reforzar la vigilancia en vías convencionales, consideradas por la DGT como las que concentran mayor siniestralidad.

En total, el organismo que dirige Pere Navarro ha activado 20 radares fijos y 13 radares de tramo distribuidos por Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia.

Radares de tramo

Entre las nuevas ubicaciones destacan varios radares de tramo en la A-31 y la A-7 en Alicante, cuatro dispositivos en carreteras de Ávila, nuevos controles en la M-501 y otras vías de la Comunidad de Madrid, así como radares en Málaga, Murcia, Pontevedra, Valladolid, Zaragoza o Tenerife, entre otros puntos de la red viaria nacional.

La DGT ha indicado que todos los nuevos radares están debidamente señalizados en carretera y que sus localizaciones ya se encuentran publicadas en la página web oficial del organismo y disponibles para navegadores y aplicaciones de tráfico.

Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que superen la velocidad permitida recibirán únicamente una carta informativa de aviso. Una vez finalizado ese periodo, las infracciones pasarán a sancionarse con multa.

Tráfico ha recordado que el objetivo de estos dispositivos es reducir la siniestralidad vial, ya que la velocidad influye directamente tanto en la probabilidad de sufrir un accidente como en la gravedad de las lesiones. Según el organismo, los controles buscan disminuir no solo los siniestros mortales, sino también el número de heridos graves en carretera.