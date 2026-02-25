Toledo licita la gestión de 6 terrazas de hostelería por 5 años en enclaves como Caracena, Recaredo, Miradero y Corralillo

La terraza del Miradero se encuentra en la explanada sobre el Palacio de Congresos el Greco. Foto: Web Toledo Turismo

El Ayuntamiento de Toledo ha dado luz verde al concurso para la explotación de seis terrazas de hostelería en espacios municipales del Casco y otros barrios de la ciudad, como San Antón o Valparaíso.

Se trata de la terraza de ‘Caracena’, junto al edificio del Ayuntamiento y el Archivo Municipal; la zona verde del Corralillo de San Miguel; la explanada del paseo del Miradero (sobre el Palacio de Congresos El Greco) y el paseo de Recaredo, en el barrio histórico; así como el área ajardinada de la avenida del Madroño, en Valparaíso, y el parque del Crucero en San Antón, junto al edificio Toletum.

Todas estas salen a licitación en lotes individuales por un periodo de 60 meses (cinco años). El Consistorio ingresará por estas concesiones un mínimo de 686.000 euros en concepto de canon, dado que los contratos se convocarán al alza, según han detallado fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Asimismo, sale a concurso la gestión del establecimiento hostelero en el parque de los Alcázares por un plazo de 84 meses y un precio de licitación de 42.000 euros.

Estas licitaciones están entre los asuntos aprobados por la Junta de Gobierno Local celebrada este miércoles, donde también se ha adjudicado el contrato para la renovación del alumbrado público de la calle Alemania a la empresa Imesapi S.A. por un importe de 356.929,64 euros, atendiendo a “una demanda vecinal que finalmente cumplimos”, ha señalado el portavoz del Gobierno local, Juanjo Alcalde.

Mago de Oz estará en el Corpus

En cuanto al área de Cultura, Hacienda y Patrimonio, se ha autorizado el inicio del expediente para la contratación de un concierto del grupo Mägo de Oz el próximo 30 de mayo de 2026 en el recinto ferial de La Peraleda, por un importe de 36.600 euros.

Además, se ha suscrito el convenio de colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha para la promoción de actividades académicas y culturales durante 2026 por valor de 30.000 euros.

En el área de Servicios Sociales, Educación y Familia, se ha dado el visto bueno al programa de actividades para la celebración del Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo, con un presupuesto de 35.193,82 euros.

En otro orden de cosas, en el área de Seguridad, Transportes e Interior, se autoriza el expediente para el servicio de mantenimiento y soporte de aplicaciones de administración electrónica por 284.976 euros y una duración de 36 meses.

Finalmente, se ha declarado desierta la licencia de autotaxi por tiempo indefinido para vehículos adaptados tras la renuncia del licitador clasificado, así como la contratación del suministro de un vehículo autoescala de 32 metros por falta de licitadores.