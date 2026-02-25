Tres días de protestas en la escuela infantil 'El Olivo' de Toledo por falta de personal y sospechas de privatización

El personal ha mostrado sus pancartas a las puertas del centro ubicado en el toledano barrio de Buenavista.

La comunidad educativa de la escuela infantil 'El Olivo' de Toledo ha iniciado este miércoles una serie de concentraciones que se prolongarán durante tres jornadas seguidas. Con las protestas denuncian la "falta de cobertura" de los puestos de mantenimiento y limpieza en el centro y una sospecha de privatización del servicio por parte de la Junta.

Las concentraciones se desarrollan entre las 10:30 y las 11:00 horas a la entrada del centro, ubicado en la avenida de Portugal del barrio de Buenavista.

Roberto Palencia, educador de la escuela, señala a este periódico que la plaza de mantenimiento permanece vacante de forma sistemática y que la administración no ha ofrecido soluciones tras meses de reclamaciones.

Cartel de la protesta.

"Hemos mandado varios escritos tanto a la Delegación de Educación como a la Consejería y nada, no nos dan ninguna respuesta", afirma Palencia.

La última reclamación administrativa fue respaldada por una recogida de firmas entre el personal y las familias de los alumnos. El colectivo sostiene que la ausencia de estos profesionales afecta directamente al funcionamiento diario y a la calidad educativa del ciclo 0-3 años.

Desde la plantilla vinculan esta carencia con una posible estrategia de externalización. Según Palencia, "lo que se está intentando hacer es privatizar y eso para las escuelas va a ser algo muy negativo".

Las familias y profesionales mantienen las jornadas de protesta previstas para mañana jueves y el viernes con el fin de exigir al Gobierno regional la cobertura urgente de las vacantes y el mantenimiento del sistema público de gestión.