Corte de agua en el barrio de Valparaíso de Toledo este jueves desde las 17 horas por obras de mantenimiento

Anuncian cortes de agua para este jueves en el barrio del Valparaíso de Toledo.

El Ayuntamiento de Toledo ha anunciado un corte de agua en la red general que afectará exclusivamente al barrio de Valparaíso.

La interrupción, motivada por labores de mantenimiento, comenzará a las 17:00 horas y se estima que finalice sobre las 22:00 horas, aunque no se ha confirmado una hora exacta de restablecimiento.

A través de sus redes sociales, el Consistorio ha alertado a los vecinos para que tomen precauciones, ya que la intervención coincide con una franja horaria de alto consumo.