Toledo avanza en dos nuevos hoteles: vía libre para la Casa del Armiño y primer paso para levantar el futuro hotel de la Cava

La Casa del Armiño ha funcionado como alojamiento turístico y ahora pasará a ser un hotel.

El Ayuntamiento de Toledo ha dado el visto bueno este martes a dos nuevos hoteles, en distintas fases. Por un lado, la Casa del Armiño, en el Casco Histórico, ha recibido vía libre para pasar de un alojamiento turístico a un hotel de 10 habitaciones; por otro, se ha dado un nuevo paso para el futuro hotel de la Cava tras el visto bueno de los servicios de Urbanismo y la aprobación política con los votos a favor del PP y Vox.

En relación a la Casa del Armiño, se prevé que el actual uso de apartamentos turísticos pase a ser hotelero, convirtiéndose en un establecimiento de diez habitaciones tras conseguir los informes favorables de Cultura, Policía Local y Medio Ambiente, según ha informado el equipo de Gobierno municipal en un comunicado de prensa.

El asunto más polémico tiene que ver con la luz verde inicial, para ser sometido ahora a información pública, del nuevo Perim y proyecto de reparcelación del hotel de la Cava. Cuenta con informes favorables de los servicios municipales de Urbanismo tras haberse "corregido una serie de inconvenientes señalados en el proyecto anterior, relativos a accesibilidad, protección de la vegetación y respeto al cono visual, entre otros", recalca el comunicado.

Varios representantes de entidades vecinales han asistido a la Comisión, de carácter público y que normalmente solo cuenta con la presencia de políticos, funcionarios y periodistas, para interesarse precisamente por el proyecto de la Cava, que consideran nocivo para los intereses ecologistas y patrimoniales de la ciudad y centrado en la explotación meramente turística.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha calificado de “inédita” la Comisión, precisamente por la presencia de los colectivos vecinales quienes, según su criterio, han acudido a la reunión “únicamente para conocer de primera mano lo que el equipo de gobierno tiene entre manos”.

Varios vecinos han asistido este martes a la comisión, de carácter público, celebrada en el Ayuntamiento. FOTO: PSOE TOLEDO

A juicio de la líder de la oposición, este hecho evidencia que el alcalde “no cuenta con nadie, ni para explicar sus proyectos ni para tener en cuenta las opiniones de la sociedad civil toledana”.

Noelia de la Cruz ha insistido en que el actual modelo de gestión municipal afecta a actuaciones “de enorme impacto” para Toledo, tanto en el ámbito medioambiental como en el artístico y patrimonial, que se están tramitando “de forma unilateral" sin contar con la sociedad civil toledana y entidades "que tradicionalmente vienen trabajando de la mano del Ayuntamiento en proyectos".

El proyecto "viene de la época PSOE"

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, José Manuel Velasco, ha criticado la actitud del PSOE en la Comisión, señalando que algunos de los expedientes actuales se originaron durante la etapa socialista en el Gobierno municipal.

De hecho, ha recordado que este expediente urbanístico se incorporó en febrero de 2023, por lo que ha cuestionado “si quienes lo impulsaron consultaron previamente con asociaciones y vecinos, como ahora exigen”.

En este sentido, el concejal popular ha destacado que el equipo de Gobierno “no decide discrecionalmente su continuidad, sino que debe seguir su tramitación legal”.

Un expediente que, ha aclarado, “se encuentra en fase de información pública y posteriormente deberá ser evaluado por distintas administraciones, entre ellas la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Confederación Hidrográfica del Tajo; solo una vez completados todos los informes sectoriales podrá someterse a votación”.

Velasco ha insistido en que los debates políticos son legítimos dentro de las comisiones, pero ha matizado que los informes técnicos de los funcionarios “deben basarse exclusivamente en la ley y no en posicionamientos partidistas”.