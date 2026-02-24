Talavera de la Reina ofertará este año 11 plazas de agente de Policía Local: "El objetivo es reforzar el cuerpo"

El portavoz del equipo de Gobierno municipal de Talavera de la Reina, Jesús García-Barroso, ha anunciado este martes una oferta pública de empleo para reforzar la Policía Local en la ciudad.

El edil ha expresado que se trata de una oferta "como anteriormente nunca se había realizado, para reconstituir el cuerpo de seguridad".

Según ha explicado, serán 11 plazas de policía, entre las que se encuentran una de subinspector y una de oficial.

"Se trata de una dotación extraordinaria con la que queremos apoyar a la Policía Local de nuestra ciudad", ha asegurado García-Barroso.

"Pasos muy importantes"

Por otro lado, ha recordado que el equipo de Gobierno contemplará en los presupuestos la subida en el complemento de destino de dos niveles, del 16 al 18, para "equiparar a los agentes con los de ciudades similares en importancia y en magnitud poblacional".

"El equipo de Gobierno está dando pasos muy importantes en favor de tener un cuerpo más profesional en el que confiamos y del que nos sentimos orgullosos", ha sentenciado.