El PP de Escalona denuncia la situación "inadmisible" de los accesos al municipio y exige su reparación urgente

El Partido Popular de Escalona ha denunciado públicamente la situación "inadmisible" de deterioro que presentan los viales de acceso al municipio, especialmente en el carril de entrada a la estación de servicio situada junto a la variante de la N-403.

Según señalan los 'populares', la calzada presenta socavones de gran profundidad en un punto crítico de frenado y giro, una circunstancia que, advierten, compromete seriamente la integridad de los vehículos y la seguridad de los conductores que acceden a este servicio antes de incorporarse a la rotonda de entrada al casco urbano.

Desde el PP local lamentan que "estamos ante una negligencia técnica del equipo de Gobierno municipal, que no ha procedido ni a la señalización de peligro ni al bacheado de urgencia", en uno de los puntos con mayor densidad de tráfico y maniobra del municipio.

Socavones en la vía de Escalona. PP Toledo

A su juicio, esta falta de actuación supone un claro incumplimiento de las competencias básicas de conservación y mantenimiento de vías públicas que el Ayuntamiento tiene la obligación legal de garantizar.

"Política de abandono"

Para los 'populares', resulta "incomprensible" que se desatienda de forma tan flagrante el estado del firme en los accesos al municipio mientras se tramitan nuevas ordenanzas y tasas de carácter recaudatorio.

"Esta gestión evidencia una política de abandono hacia las zonas periféricas y urbanizaciones, cuyos residentes contribuyen con sus impuestos sin recibir a cambio el mantenimiento mínimo exigible en las infraestructuras que utilizan a diario", han advertido.

Asimismo, han calificado de "intolerable" que el acceso al municipio presente este grado de peligrosidad por la falta de previsión y la "nula respuesta" de la gestión local encabezada por el alcalde, Álvaro Gutiérrez.

"Es urgente que se asuma la responsabilidad técnica necesaria para evitar riesgos innecesarios y posibles daños patrimoniales a vecinos y usuarios que circulan por la zona", han declarado.

Por último, el Partido Popular ha exigido al Ayuntamiento la reparación "inmediata" y el reasfaltado de los puntos críticos señalados, recordando que "la seguridad vial es una prioridad que no admite demoras; la gestión pública debe demostrarse con actuaciones reales y eficaces, no con una dejadez que pone en riesgo al ciudadano".