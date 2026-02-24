Peticiones del PP de Toledo al Gobierno de Sánchez: más frecuencias de AVE con Madrid y restauración de la muralla

Los 'populares' urgen mejorar “de forma inmediata” las frecuencias, la capacidad y la puntualidad de la conexión ferroviaria entre Madrid y Toledo. Foto: Óscar Huertas

El PP elevará al Pleno municipal de este viernes dos peticiones dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez: la mejora del servicio de tren con Madrid, con ampliación de frecuencias, reducción de retrasos y mejora de la calidad del servicio, y restauración de varios tramos de la muralla de la ciudad.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, José Manuel Velasco, ha anunciado que el objetivo de su partido es reclamar soluciones “a problemas que afectan directamente a la movilidad, la seguridad y la conservación del patrimonio histórico de la ciudad”.

La primera iniciativa tiene como objetivo instar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a mejorar “de forma inmediata” las frecuencias, la capacidad y la puntualidad de la conexión ferroviaria entre Madrid y Toledo, operada por Renfe y con infraestructura dependiente de Adif, ha informado el PP en un comunicado de prensa.

Según ha señalado Velasco, esta línea de alta velocidad es “estratégica para trabajadores, estudiantes y turistas, pero sufre desde hace años retrasos, cancelaciones y saturación de trenes que afectan a cientos de usuarios diariamente”.

La moción también solicita la puesta en valor integral de la estación de tren, declarada Bien de Interés Cultural, incluyendo la mejora de su entorno exterior, jardines y restos arqueológicos, con el fin de “garantizar su conservación y disfrute tanto por vecinos como visitantes”.

Moción dirigida a Urtasun

La segunda moción reclama al Ministerio de Cultura, de Ernest Urtasun, la restauración urgente de la Puerta del Vado y de otros tramos de muralla que presentan "deterioro estructural", entre ellos los situados en el paseo de Recaredo, la calle del Potro y la ronda del Granadal.

En este sentido, el Grupo Popular advierte de que existen grietas, pérdida de mampostería y riesgo de desprendimientos, agravados por los temporales recientes, “lo que hace necesaria una intervención inmediata que garantice la seguridad y la preservación patrimonial”.

Velasco ha recordado que el Pleno municipal ya aprobó en 2025 una iniciativa en esta línea, con los votos favorables del Partido Popular y Vox y el rechazo de PSOE e IU-Podemos, pero que “hasta el momento no se ha materializado ninguna actuación definitiva por parte del Gobierno central”.

Asimismo, ha señalado que la falta de Presupuestos Generales del Estado para 2026 impide disponer de financiación específica, por lo que solicita habilitar recursos extraordinarios “para evitar daños irreversibles”.

El portavoz popular ha subrayado que ambas propuestas responden a demandas reiteradas de la ciudadanía y ha insistido en que “Toledo no se puede permitir ni un servicio ferroviario inestable ni el deterioro de su patrimonio histórico”, defendiendo que la movilidad eficiente y la conservación monumental “son elementos esenciales para el desarrollo económico, turístico y social de la ciudad”.