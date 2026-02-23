El PSOE de Escalona exige a la Diputación de Toledo "igualdad de trato" en el reparto de ayudas por las inundaciones

El concejal del PSOE de Escalona (Toledo) y secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, ha reclamado a la Diputación provincial que tenga "igualdad de trato" en el acceso a ayudas por los daños provocados por las inundaciones de 2025.

Así lo ha expresado a través de la red social Facebook, donde ha detallado que las infraestructuras municipales sufrieron daños por valor de 600.000 euros.

"Para acometer esas reparaciones y obtener la ayuda de 295.000 euros concedida por el Gobierno de España al declararse la zona como catastrófica, el Ayuntamiento solicitó ayuda a la Diputación, sin obtener respuesta", ha denunciado.

Sin embargo, ha apuntado a otros municipios como Mocejón o Yunclillos "que han recibido ayudas", por lo que ha reclamado que "sea igual para todos cuando se producen las mismas circunstancias y en los mismos porcentajes".

"Escalona no puede ser menos. No solo puede llegar a parecer que es sectarismo respecto a otros municipios. Están incumpliendo su papel constitucional y legal", ha asegurado.

Por último, ha confiado en que la Diputación "conteste en un corto plazo de tiempo al requerimiento de ayuda realizado por el alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, con el correspondiente importe".

Exigencias del PP

Por su parte, el PP de Escalona ha salido al paso de las declaraciones de Gutiérrez, exigiendo al Gobierno socialista de la localidad la reparación "inmediata" y el reasfaltado de varios puntos críticos ante "la situación inadmisible de deterioro que presentan los viales de acceso al municipio".

Se trata del carril de entrada a la estación de servicio situada junto a la variante de la N-403. "Una calzada que presenta socavones de gran profundidad en un punto crítico de frenado y giro, circunstancia que compromete seriamente la integridad de los vehículos y la seguridad de los conductores que acceden a este servicio antes de incorporarse a la rotonda de entrada al casco urbano", ha indicado.

Los 'populares' aseguran que "estamos ante una negligencia técnica del equipo de Gobierno municipal, que no ha procedido ni a la señalización de peligro ni al bacheado de urgencia".

"La seguridad vial es una prioridad que no admite demoras; la gestión pública debe demostrarse con actuaciones reales y eficaces, no con una dejadez que pone en riesgo al ciudadano", ha sentenciado.