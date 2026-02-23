El mercadillo de Toledo poco conocido e ideal para hallar antigüedades y tesoros artesanos: "Es un sábado al mes"

Llega el buen tiempo y los planes al aire libre toman fuerza. El casco histórico de Talavera de la Reina (Toledo) se transforma el primer sábado de cada mes en un espectacular mercadillo que combina artesanía, gastronomía y patrimonio.

El Mercado de San Jerónimo nace de la herencia de la feria popular concedida por Sancho IV de Castilla en 1294 en esta zona que históricamente fue un punto clave para el comercio ganadero y agrícola.

Hoy, los puestos conforman una jornada de compras inusual a escasos metros del Museo de Cerámica Ruiz de Luna y se extienden por las plazas de San Agustín, San Pedro y la calle Pescaderías. Los accesos se ubican en el Arco de San Pedro y a lo largo de las murallas.

Piezas de cerámica que se venden en el mercado. Avsanjeronimo.es

Bajo las sombras de la muralla de Talavera, San Jerónimo ofrece desde piezas de la famosa cerámica local, trabajos en forja, cuero y madera, antigüedades que buscan una segunda vida e incluso demostraciones en vivo.

En la Plaza del Liceo, cada mes un artesano diferente muestra su oficio, permitiendo al público ver cómo se moldea el barro o se trabaja el cristal. El mercado también es un paraíso para los amantes del buen comer.

Desde perdices, venado y quesos de la Jara, hasta los famosos garbanzos de Las Herencias y dulces empapados en vino conforman el abanico gastronómico.

Más allá de las compras, el ambiente se completa con actuaciones teatralizadas, músicos, zancudos y cuentacuentos para los más pequeños. Es el plan perfecto para un plan de fin de semana diferente esta primavera a poco menos de una hora y media en coche de Madrid y una hora de Toledo.

El Mercado de San Jerónimo se despliega el primer sábado de cada mes, de manera que su próxima cita será el 7 de marzo. En invierno, el horario de apertura es de 11:00 a 21:00 horas, mientras que en verano se amplía hasta las 22:00 horas de la noche.