Todos los detalles de la corrida de toros de Álvaro Lorenzo en Toledo a beneficio del Hospital de Parapléjicos

El diestro Álvaro Lorenzo afrontará el próximo 28 de marzo en Toledo uno de los mayores retos de su carrera profesional, al enfrentarse en solitario a seis toros de las mejores ganaderías en una corrida benéfica a favor del Hospital Nacional de Parapléjicos, ubicado en la capital toledana.

Será el tercer festejo benéfico que va a acoger por tercer año consecutivo la plaza de toros de Toledo en favor del Hospital Nacional de Parapléjicos, que esta vez protagonizará Álvaro Lorenzo, que se va a enfrentar a seis ganaderías "de primerísimo nivel", como las ha definido el propio matador toledano este lunes en la presentación oficial de la corrida.

Lorenzo ha dicho que está "muy ilusionado" con este reto, como va a ser enfrentarse a seis de las mejores ganaderías que hay en España: Miura, Victorino Martín, Victoriano del Río, Garcigrande, Alcurrucén y El Freixo, lo que según la empresa Eventos Mare Nostrum, que gestiona la plaza de toros de Toledo, garantiza una variedad de encastes que será un atractivo añadido para los aficionados.

El torero, que en 2026 cumple 26 años de alternativa, ha agradecido a los dueños de las ganaderías que se hayan prestado a participar en esta iniciativa solidaria, así como a todas las cuadrillas que van a participar en el festejo, a todas las personas que lo están apoyando y a la empresa que gestiona la plaza de toros de Toledo que le haya permitido cumplir este "sueño", que según ha subrayado "significa mucho" para él.

Ha hecho hincapié en que es un "privilegio y un honor participar y aportar mi granito de arena" para apoyar el Hospital Nacional de Parapléjicos, y ha afirmado que espera "estar a la altura" de este compromiso tan importante, porque ha afirmado: "El fin lo merece".

Creación de una nueva ludoteca

El matador ha confiado en poder disfrutarlo con todos los aficionados que espera que llenen los tendidos, para que se consiga la mayor cantidad de dinero posible para el Hospital Nacional de Parapléjicos, que en esta tercera ocasión se va a destinar a crear una nueva ludoteca en el centro hospitalario, como ha dado a conocer su directora, Mónica Alcobendas, en la presentación del evento.

En este sentido, el director de Eventos Mare Nostrum, Nacho Lloret, ha valorado que los beneficios se destinen íntegramente a crear esta nueva ludoteca, y ha destacado que juntar este plantel de ganaderías "no es fácil".

El director de Eventos Mare Nostrum ha dicho que el que todas ellas hayan estado dispuestas a participar en este festejo solidario "nos llena de orgullo", por la categoría que va a dar a la corrida del 28 de marzo, al tiempo que ha deseado que el festejo marque el inicio de una temporada exitosa para Álvaro Lorenzo en sus diez años de alternativa, porque en la pasada ya fue uno de los diestros que mejor toreó.

En la presentación de la corrida han participado también el presidente de la Comunidad de Propietarios de la Plaza de Toros de Toledo, Eduardo Martín-Peñato, el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la presidenta de la Diputación Provincial, Concepción Cedillo, que han coincidido en desear que la corrida sea un éxito.

Los tres han augurado que el festejo va a ser un éxito y que se van a conseguir unos fondos importantes para este hospital, que es una referencia nacional e internacional en lesión medular.

La primera corrida benéfica, que se celebró el 23 de marzo de 2024, estuvo protagonizada por los diestros toledanos Eugenio de Mora, Gómez del Pilar y Álvaro Alarcón, mientras la segunda la protagonizaron el año pasado los novilleros Marco Pérez y Pedro Rufo.

Los fondos del primer festejo se destinaron a una investigación que se está llevando a cabo en el Hospital Nacional de Parapléjicos, que está determinando que los toreros tienen una mayor resiliencia al dolor, según explicó en su momento el doctor Julian Taylor, jefe del laboratorio sensitivo motor del centro.