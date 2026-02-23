El Ayuntamiento de Toledo reclamará a la CHT los 50.000 euros de limpieza del camino de Albarreal tras reabrir al tráfico

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha visitado este lunes la actuación de urgencia desarrollada tras las lluvias.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y la concejala de Obras y Servicios , Loreto Molina, han visitado este lunes el arroyo de Valdelobos, donde el Ayuntamiento ha actuado " de emergencia" para " garantizar la seguridad" en que ya está abierto al tráfico, según ha informado el equipo de Gobierno en un comunicado de prensa. el camino de Albarreal, según ha informado el equipo de Gobierno en un comunicado de prensa.

Se trata de una intervención “de gran envergadura”, que todavía no ha finalizado, como ha explicado el alcalde, y que ha permitido la retirada de unos 3.000 metros cúbicos de sedimentos y de materiales acumulados en el cauce, que llegaban prácticamente al nivel de la calzada. La actuación se ha ejecutado con 160 viajes realizados por un camión tipo “lagarto” hasta la planta de tratamiento.

La limpieza ha permitido " descubrir dos marcos de hormigón que estaban colmatados, e invisibles hasta ahora", y se ha reforzado el vial para " garantizar el tránsito seguro" por el " volumen de vehículos y camiones que circulan por esta zona de la ciudad", ha destacado el alcalde.

Velázquez ha reivindicado que esta actuación corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) al tener las competencias de conservación, limpieza y mantenimiento de los cauces de arroyos rústicos.

El 'popular' ha lamentado " la inacción de la CHT", por lo que el Ayuntamiento reclamará al organismo el coste de la intervención, que, aunque no es definitivo, podría superar los 50.000 euros.

“Lo que estamos haciendo con carácter de urgencia, lo deberían haber hecho ellos hace muchos años. Esto es algo que no tienen que pagar los toledanos, sino la administración competente”, ha señalado el alcalde.

Velázquez también ha reclamado a la CHT que limpie el cauce del arroyo aguas arriba, destacando que la administración local "trata de tener los cauces de los arroyos que atraviesan la ciudad lo más limpios posibles”, ha asegurado.