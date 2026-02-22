Las obras en el parque de la Vega de Toledo obligarán a cortar el tráfico desde este lunes entre Bisagra y Tavera

La nueva fase de las obras de remodelación del entorno de La Vega en Toledo obligarán a cortar totalmente el tráfico entre las rotondas de Puerta de Bisagra y Hospital de Tavera.

Según ha informado el Ayuntamiento, a partir de este lunes 23 de febrero, desde las 07:00 horas y durante cinco semanas, se procederá a un corte total e ininterrumpido al tráfico de vehículos en ese tramo.

Las actuaciones forman parte del proyecto de adecuación del espacio público del entorno del Parque de la Vega, la calle Cardenal Tavera y el Parque de Sisebuto, que continúa avanzando y entra ahora en una nueva fase que implica importantes afecciones a la movilidad.

La restricción afecta también al transporte público urbano. Tal y como consta en la información municipal, las líneas 3, 5, 10, 41, Búho 2 y Búho 4 modificarán temporalmente su recorrido, que se desvía por la avenida de la Reconquista y la calle Duque de Lerma. Este cambio supone un incremento estimado del trayecto de entre ocho y diez minutos.

Por su parte, la línea 83 circulará de manera alternativa por la avenida de Castilla-La Mancha y la calle General Villalba, lo que incrementa el recorrido en aproximadamente cinco minutos.

Asimismo, la parada de taxis se trasladará provisionalmente al interior de la Puerta de Bisagra mientras se desarrollan los trabajos.

En cuanto a la movilidad peatonal, debido a la demolición de la acera del Parque de Sisebuto, los ciudadanos deben circular por el paseo interior del parque. El itinerario permanecerá debidamente señalizado para garantizar la seguridad.

El Ayuntamiento recuerda que estas actuaciones persiguen mejorar la accesibilidad, la seguridad y la calidad urbana de uno de los espacios más transitados de la ciudad.