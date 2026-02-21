El Tribunal del Ayuntamiento de Toledo tumba el 86 % de las reclamaciones de los vecinos: plusvalías y multas centran las quejas

Vista panorámica del Ayuntamiento desde la torre de la Catedral. Foto: Portal de Cultura de Castilla-La Mancha

El Tribunal Económico-Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Toledo mantiene una postura firme frente a las quejas de los contribuyentes. Según los datos oficiales de la memoria anual del ejercicio 2025, este órgano municipal desestimó 56 de las 65 reclamaciones resueltas durante el pasado año, lo que supone que el 86,1 % de las resoluciones fueron contra los intereses de los ciudadanos.

Este balance de actividad será elevado a la Comisión de Hacienda convocada para el próximo martes, 24 de febrero, presidida por el concejal del área, Juanjo Alcalde.

El órgano encargado de decidir sobre los recursos de los toledanos está integrado, tras los acuerdos de Pleno de junio y julio de 2024, por un equipo de perfiles técnicos y jurídicos. La presidencia recae en Esther Martín, mientras que la vocalía la ocupa Julia Gómez. La estructura se completa con Jesús Labrador como vocal secretario y Beatriz Díez en las funciones de secretaría administrativa.

El desglose de la memoria del Ayuntamiento revela que el malestar fiscal en Toledo tiene dos focos principales y habituales, tanto el Impuesto sobre la Plusvalía como las multas de tráfico.

La plusvalía continúa siendo el tributo que genera mayor conflicto, con 20 nuevas reclamaciones en 2025. El Tribunal señala que la mayoría de los rechazos se deben a una "errónea determinación de la fecha de devengo" por parte de los ciudadanos, especialmente en el caso de las herencias.

Aunque las nuevas quejas por sanciones bajaron a 13, este sigue siendo el tema que más volumen de trabajo generó para el órgano municipal, representando el 44,6 % de todas las resoluciones dictadas, un total de 29 fallos, debido a la resolución de expedientes acumulados de años anteriores.

Además, de los expedientes resueltos, un total de 12 fueron relativos al IBI, 2 al Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y 1 a tasas.

A pesar de la alta tasa de rechazo, la conflictividad en la ciudad ha registrado un ligero descenso. En 2025 se contabilizaron 51 reclamaciones nuevas, diez menos que el año anterior. Esta mayor agilidad permitió reducir la lista de asuntos pendientes del Ayuntamiento, que cerró el año con 39 expedientes en espera frente a los 53 con los que comenzó el ejercicio.

Recursos judiciales

De las sentencias dictadas en 2025 en materia contencioso-administrativa, 9 resultaron favorables al Ayuntamiento de Toledo y solo una fue estimada a favor del demandante, lo que viene a respaldar la validez jurídica de las resoluciones municipales.

El funcionamiento del Tribunal del Ayuntamiento supuso un coste de 26.275,10 euros. La memoria refleja un aumento en el gasto de asistencias para los vocales y la secretaría respecto a 2024, motivado por la actualización de las dietas conforme a los incrementos salariales aprobados para los empleados públicos.