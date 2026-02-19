Una conocida marca española reabre su renovada tienda en Luz del Tajo de Toledo: una noticia muy esperada

Para muchos la espera ha terminado, Sfera está de vuelta en el centro comercial Luz del Tajo de Toledo. La famosa cadena de moda española ha estrenado su nueva tienda más espaciosa y moderna en la primera planta — en el local donde se ubicaba Springfield— del punto neurálgico de las compras en la capital regional.

La firma perteneciente al grupo 'El Corte Inglés' destaca por ofrecer prendas casuales que capturan las tendencias actuales para mujer, hombre y niños. Su amplio catálogo abarca todo tipo de camisetas, jerséis, pantalones, abrigos y sudaderas y una extensa gama de bolsos, calzados y accesorios.

El gran atractivo de Sfera sigue siendo su capacidad para ofrecer ropa de calidad a precios muy asequibles. Los precios parten entre los 19,99 y los 39,99 euros en calzado y puedes encontrar looks completos por menos de 60 euros.

Ha trasladado su tienda a esta nueva ubicación para estrenar un concepto visual mucho más moderno y minimalista. Este cambio ha permitido, a su vez, que la firma Mango se instale en el local que Sfera ocupaba anteriormente.

Con esta re-apertura, la marca española consolida su presencia en la provincia de Toledo con dos puntos de venta clave: su flamante tienda en Luz del Tajo y su espacio de referencia en El Corte Inglés de Talavera de la Reina.

Exterior de la nueva tienda de Sfera en Luz del Tajo. Cristian Sánchez

Se suma a la reciente ola de renovaciones y nuevas incorporaciones de los últimos meses como la de Mango teen, Cortefiel, Mr.Blue o Women’s Secret que consolidan la propuesta comercial de Luz del Tajo en Toledo.

Una historia de éxito

Sfera nació en 2002 con el objetivo de competir en el dinámico mercado de la moda "low cost" y atraer a un público más joven que buscaba diseño y tendencia fuera de los formatos tradicionales de grandes almacenes.

Desde su creación, la marca ha sabido evolucionar y su sello se ha expandido no solo por toda España, sino también en el mercado internacional. Desde su integración dentro del ecosistema de El Corte Inglés se ha ganado el corazón de muchos consumidores.