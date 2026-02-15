Se viene abajo 'La Merejil', histórico árbol centenario de la provincia de Toledo: "Un día trágico en nuestra memoria"

La encina centenaria de Cervera de los Montes (Toledo), caída este sábado.

Cervera de los Montes, un pintoresco pueblo toledano ubicado en plena Sierra de San Vicente, vive un triste fin de semana.

El motivo es la caída este sábado de uno de sus símbolos más emblemáticos: la encina de la Merejil, árbol centenario que acompañaba a generaciones de vecinos y que figuraba en el escudo oficial del municipio, custodiado por dos ciervos.

El incidente se produjo en medio de un episodio de fuertes rachas de viento que afectaron a buena parte de Castilla-La Mancha, también a la provincia de Toledo, y que causaron diversos incidentes en la región.

La encina, con más de 300 años de historia, ha sido descrita por el Ayuntamiento como un emblema irremplazable para Cervera de los Montes.

"Hoy es un día triste para nuestra villa. El emblema de nuestro pueblo se ha caído. Desde el Ayuntamiento marcamos esta fecha como un día trágico en nuestra memoria", señalaba el consistorio en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El Ayuntamiento ha pedido a quienes se acerquen a la zona que respeten la propiedad privada y mantengan el entorno limpio, recordando que se trata de una finca particular.

La encina de la Merejil no solo era un símbolo natural, sino también histórico y cultural, arraigado en la identidad de los cervereños y testigo de generaciones de habitantes de la Sierra de San Vicente.

Su caída supone una pérdida irreparable para el paisaje y la memoria colectiva del municipio.