Carlos Velázquez comprueba en Safont los avances del proyecto 'Renace Tajo': embarcadero, nuevo estanque, 1.300 árboles...

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado este domingo que el proyecto 'Renace Tajo', con una inversión superior a 2,4 millones de euros, permitirá recuperar "completamente" un espacio natural clave para la ciudad y acercar a los toledanos al río.

Velázquez, junto al concejal del Río Tajo, Medioambiente y Deportes, Rubén Lozano, ha visitado el Parque de Safont, en las riberas del Tajo, "de cuya fuerza y belleza estamos disfrutando estos días", ha destacado el alcalde.

El regidor ha subrayado que el Ayuntamiento impulsa en esta zona "una actuación muy importante" para recuperar un entorno "muy querido por los toledanos" y transformarlo en un gran corredor verde a las puertas del Casco Histórico.

"Esta actuación no es solo un compromiso electoral, sino un propósito irrenunciable del actual equipo de gobierno", ha señalado.

De Granadal a la autovía

El proyecto 'Renace Tajo' avanza según lo previsto y contempla una ambiciosa renaturalización y recuperación ambiental de las riberas del río a su paso por Toledo, desde la zona del Granadal hasta las inmediaciones de la autovía de circunvalación.

Entre las actuaciones previstas figura la plantación de más de 1.300 árboles y la construcción de un embarcadero en la zona del Puente de Galiana que permitirá, por primera vez, practicar deportes de remo en este tramo del río.

"Conseguimos de esta forma conocer el río todavía mucho más, no solamente desde la senda y desde sus riberas, sino también desde el propio cauce del río", ha asegurado Velázquez.

Protección frente a crecidas

El alcalde ha detallado que ya están en marcha trabajos de recuperación ecológica del entorno y de protección frente a crecidas mediante soluciones naturales y escolleras.

El proyecto incluye además la eliminación del canal de la noria y la reconfiguración del estanque existente, que adoptará una forma naturalizada.

Asimismo, se tratarán las aguas de escorrentía mediante un sistema de drenaje en el aparcamiento de Safont con el objetivo de reducir la contaminación de las aguas que llegan al Tajo.

Velázquez y Lozano en la zona.

La intervención contempla también la limpieza, saneamiento y recuperación de espacios degradados para convertirlos en una gran zona verde destinada al ocio, la práctica deportiva y el disfrute ciudadano.