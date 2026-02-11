Toledo limitará el ruido en el Casco en 6 eventos masivos: Carnaval, Corpus, Navidad, Noche del Patrimonio...

El Ayuntamiento de Toledo limitará el ruido en seis eventos masivos celebrados en el Casco Histórico de la ciudad para garantizar el descanso vecinal.

Así lo ha indicado el portavoz municipal, Juanjo Alcalde, quien ha explicado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado medidas acústicas para los eventos municipales de 2026 y la regulación de las actividades que se celebren en el Casco.

"Lo que buscamos con esta medida es tener un casco vivo, queremos que Toledo siga celebrando actividades que dinamicen la ciudad, pero que sean compatibles con el descanso de los vecinos y la comodidad de los propios participantes”, ha destacado el concejal del PP.

El calendario de citas controladas contempla los Carnavales, la Semana Grande del Corpus Christi, la festividad en honor a la Virgen del Sagrario, el encendido de luces de Navidad, la fiesta de Fin de año y la Noche del Patrimonio; propuestas que, a partir de ahora, se regularán por la Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido.

Además, para minimizar las molestias por ruido del recinto ferial de La Peraleda, se ha establecido un límite de emisión para todas las actividades que se desarrollen en el lugar.

Otros asuntos

En cuanto al área de Cultura, Hacienda y Patrimonio, el portavoz ha destacado la autorización para iniciar el expediente del concierto Hit FM Corpus de Toledo, que se celebrará el 29 de mayo en La Peraleda con un presupuesto de 47.190 euros.

Asimismo, se ha dado luz verde a la contratación de personal de sala y acomodadores para el periodo 2026-2028 por un importe de 78.300,92 euros en el Teatro de Rojas de Toledo.

Sale también a licitación la adecuación y explotación de un establecimiento hostelero en la zona verde del Parque de Bélgica, con un precio de salida de 35.132,79 euros. Además, se revisa el canon del aparcamiento de la Plaza Ciudad de Nara y se actualiza el régimen tarifario del Centro del Agua municipal en Palomarejos.

Por último, en cuanto al área de Seguridad, Transportes e Interior, se declara desiertas, por falta de licitadores, dos de las cuatro licencias de autoaxi por tiempo indefinido para vehículos accesibles para personas con movilidad reducida.

También se aprueba la prórroga del contrato del suministro de uniformes, calzado y complementos para la Policía Local de Toledo por doce meses más en tres lotes. El de uniformidad por un importe de 52.500 euros; el de calzado por un importe de 30.000 euros y el de complementos por un importe de 5.000 euros.