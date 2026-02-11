La situación por las inundaciones de Talavera de la Reina mejora pero el alcalde avisa: "Va a seguir lloviendo"

El alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha informado que la situación provocada por las inundaciones en el entorno de la calle Entretorres está mejorando gracias a la incorporación de las cuatro bombas de evacuación puestas en marcha por Aqualia a última hora de este martes -dos de ellas capaces de succionar 600.000 litros a la hora-.

Pese a esta mejoría relativa, ha advertido que la previsión meteorológica indica que "va a seguir lloviendo", por lo que ha hecho un llamamiento a la prudencia.

Gregorio ha repasado la situación actual después de presidir la reunión del Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) al que este miércoles se ha unido de manera virtual la Dirección del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam).

El regidor ha explicado que los cortes de tráfico afectan a las calles Marqués Mirasol, Marqués Portiña, San Miguel, Portiña Salvador, Sedas, Cristo de la Salud, San Martín, Entretorres, Hilanderas y Grisetas.

Gregorio ha señalado que la 'zona cero' de las inundaciones se concentra en Entretorres, Hilanderas, Grisetas y San Martín. En este entorno, 28 bombas de evacuación se emplean en el achique de garajes y viviendas a razón de "2 millones de litros de agua por hora", al elevarse esta cantidad por la puesta en marcha de los equipos enviados por Aqualia.

El otro gran cambio introducido en las últimas horas ha sido la configuración de un sistema de tuberías de gran calibre que permiten verter de manera directa el agua achicada al río Tajo. Eso sí, la presencia de las tuberías ha provocado el corte de la Avenida Real Fábrica de Sedas y la reordenación del tráfico por Francisco Aguirre.

Familia evacuada

Gregorio también ha aprovechado para visitar el albergue que Cruz Roja ha instalado en el pabellón municipal José Ángel de Jesús Encinas, donde ha pasado la noche la familia de cinco miembros que en la tarde de ayer tuvo que ser evacuada de su domicilio.

El alcalde ha apuntado que se trata de una madre con cuatro hijos de 19, 17, 13 y 8 años en cuya vivienda, situada a pie de calle, estaba empezando a entrar el agua y que se encuentran en perfectas condiciones.

Aumento del nivel del Tajo

Estos problemas de inundaciones tienen que ver con el colapso de varios arroyos que recogen el agua de la sierra de San Vicente y discurren bajo los barrios afectados hasta desembocar en el río Tajo.

En el propio río, que este jueves marca un caudal de 711 metros cúbicos por segundo, Gregorio ha avisado de un empeoramiento de la situación ante la previsión de que los desembalses aguas arriba continúen produciéndose.