El negocio del barco de la Diputación de Toledo: la empresa fabricante lo recupera por el 20% de lo que cobró

La Diputación de Toledo ha vendido este miércoles el barco pensado para el proyecto turístico 'Ciudad de Vascos', por un precio de 68.500 euros, a la empresa asturiana Astilleros Gondan, la fabricante del navío que fue adquirido en 2015 por un precio de 344.850 euros. Es decir, la compañía lo recupera por el 20% de lo que cobró.

El navío, adquirido hace 11 años por la Corporación provincial presidida por el 'popular' Arturo García Tizón, formaba parte de una iniciativa que incluía la navegación en barco por el embalse del río Huso hasta la finca donde se encuentra el yacimiento de Ciudad de Vascos.

La embarcación ha permanecido varada durante años en el Club Náutico de Ribadeo (Lugo) con unos costes de mantenimiento de 4.000 euros anuales.

Según la Diputación de Toledo, el proyecto pretendía "poner en valor el yacimiento, así como dinamizar la zona, tanto económica como culturalmente".

La institución provincial ha defendido, asimismo, que el proyecto contaba con los permisos pertinentes para la navegación del río Huso, señalando al contenido de la 'Autorización para la instalación de Campos de Boyas', que delimitan la navegación de la zona, emitida por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en mayo de 2014.

En este sentido, han calificado de "mentiras" las informaciones que apuntan que la no puesta en marcha era por carecer de permisos.

Un punto que también han argumentado con la inversión realizada por la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) de 300.000 euros en la construcción de los embarcaderos desde donde poder acceder al yacimiento.

Acusación al PSOE de Gutiérrez

El actual equipo de Gobierno, presidido por la 'popular' Concepción Cedillo, ha responsabilizado al anterior Ejecutivo de la Diputación, a cargo del socialista Álvaro Gutiérrez, al que acusa de haber "abandonado el proyecto".

Ha recordado que se han ejecutado 11 subastas concatenadas desde diciembre de 2017 hasta junio de 2023 que resultaron desiertas "como consecuencia de ya no resultar útil el barco para los fines para los que se adquirió".

El Ejecutivo afirma que "esta actuación de subastas encadenadas, la falta de mantenimiento e interés por el bien, y el uso del mismo como arma arrojadiza, produjo el deterioro del bien patrimonial".

Por otra parte, la Diputación ha señalado su interés en impulsar otros proyectos para dinamizar la zona, tras "la dejadez de la anterior Corporación, que dejó decaer un proyecto que contaba con informes favorables para la navegación del río Huso, y que hubiera revitalizado la comarca".