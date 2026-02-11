Gutiérrez compara a Núñez con Mazón por su visita a Talavera: "Tapa los problemas de gestión de su propio partido"

Sergio Gutiérrez junto al delegado de la Junta en Toledo, Álvaro Gutiérrez y al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El secretario de Organización del PSOE asegura que desde la Junta llevan una semana "ofreciendo ayuda y aguantando insidias por respeto a los vecinos". Más información :

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha criticado la visita del presidente del PP regional, Paco Núñez, a las zonas más afectadas por las inundaciones en Talavera de la Reina y ha comparado su actuación con la del expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en la dana.

El número dos del PSOE regional ha criticado que Núñez, al que ha citado como "responsable de la sucursal de Tellado en Castilla-La Mancha", acudiese a la ciudad de la cerámica a "politizar la gestión de una crisis en mitad de la crisis".

"Lo hace como lo hizo Mazón, para tapar los problemas de gestión de su propio partido", ha afirmado en un post publicado en su perfil de la red social X.

Gutiérrez ha lamentado que tanto Núñez como el alcalde talaverano, José Julián Gregorio, pidieran "más medios" a la Junta cuando la Administración regional "los lleva ofreciendo desde el primer día y por escrito".

"¿Qué ha cambiado desde el viernes que Gregorio dio las gracias a Page por su ayuda?", ha apuntado el también diputado nacional, quien se ha preguntado por dónde está David Moreno, primer teniente de alcalde de Vox responsable de este área.

Ayer @paconunez_, responsable de la sucursal de Tellado en CLM, fue a Talavera a politizar la gestión de una crisis, en mitad de la crisis.



Lo hace como lo hizo Mazón, para tapar los problemas de gestión de su propio partido.



Ayer piden más medios a la Junta. Cuando la Junta… pic.twitter.com/2WFYZBtmmI — Sergio Gutierrez (@Sergio_GP) February 11, 2026

En este sentido, ha interpretado que desde su partido, "no hemos querido politizar nada", al tiempo que ha apuntado que "llevamos una semana ofreciendo ayuda y aguantando insidias por respeto a los vecinos".

Respecto a las actuaciones municipales, ha cuestionado la gestión de La Portiña, presa de competencia municipal, así como el tratamiento de los residuos vegetales y el estado de los colectores.

"¿No será que Paco Núñez escupe al cielo para desviar la atención de un equipo local que no funciona? Señor Núñez, deje trabajar y atienda el móvil no sea que no oiga el mensaje de Tellado con las instrucciones del día", ha sentenciado Gutiérrez.

Visita de Núñez

Unas críticas que se han producido después de que este martes, Paco Núñez visitara la zona de Entretorres, la más afectada por las inundaciones, junto al alcalde, José Julián Gregorio.

Durante el recorrido, en el que varios vecinos mostraron la complicada situación que está viviendo, Núñez subrayaba que el Consistorio había puesto todos sus recursos a disposición para evacuar el agua, mientras exigía a la Junta "colaborar de manera leal" porque "Talavera necesita hoy más que nunca la colaboración de todas las administraciones".