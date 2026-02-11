Fuensalida (Toledo) recuperará Escuela Municipal de Educación Infantil de cara al próximo curso

El Ayuntamiento de Fuensalida ha dado un "paso firme" para mejorar los servicios educativos del municipio y ha iniciado los trámites para la recuperación de la Escuela Municipal de Educación Infantil para el curso 2026/2027.

En concreto, sustituirá a partir de septiembre al actual Centro de Día Infantil, "un proyecto sin metodología educativa".

El equipo de Gobierno pretende devolver a la ciudadanía un recurso educativo esencial que durante años ha sido un pilar en la atención y formación de los más pequeños.

"No solo supondrá la creación de plazas educativas para niños de 0 a 3 años, sino que también contribuirá a la conciliación de la vida laboral y familiar de los fuensalidanos y permitirá acogerse al programa de gratuidad de esta etapa educativa, aún sin fecha de implantación en la región", ha expresado.

Esta actuación es una prioridad para el Ayuntamiento, que "buscará la máxima eficiencia en la gestión del servicio, con el objetivo de ofrecer una educación infantil de calidad, accesible y adaptada a las necesidades actuales de las familias del municipio".