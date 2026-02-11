El Ayuntamiento de Toledo abrirá este año el aparcamiento gratuito de 600 plazas próximo al Hospital del Polígono

La parcela se encuentra en la confluencia entre las calle Río Guadalimar y Río Cabriel.

El Ayuntamiento de Toledo abrirá este año aparcamiento disuasorio gratuito de 600 plazas próximo al Hospital Universitario del Polígono.

Así lo han asegurado fuentes municipales a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, subrayando el compromiso del alcalde Carlos Velázquez de ofrecer una alternativa sin coste a los usuarios del centro sanitario, que pueden llegar a pagar casi 20 euros diarios por estacionar en su parking subterráneo.

El nuevo espacio se situará en la parcela municipal —y no la contigua de la Junta— entre los servicios centrales del Sescam frente al hospital y la Escuela de Administración Regional.

Aunque inicialmente el equipo de gobierno se planteó que el área pudiera contar con la modalidad de zona magenta —un sistema que obliga a pagar a los no empadronados, como en Safont—, el concejal de Movilidad, Iñaki Jiménez, confirma que se ha decidido que sea totalmente libre y gratuito para todos los conductores.

La puesta en marcha definitiva está pendiente de los últimos análisis técnicos sobre el terreno para eliminar los desniveles de la parcela. "Es una intención del alcalde, por eso se va a poner en marcha cuanto antes", recalca.

En cuanto a la adecuación física del espacio, el Ayuntamiento estima una inversión de entre 60.000 y 100.000 euros. Los trabajos consistirán en el adecentamiento de la superficie con zahorra artificial, empleando un modelo similar al del parking de Santa Teresa.

El alcalde y el edil supervisaron la parcela la semana pasada para evaluar las posibilidades y encargar cuanto antes la redacción del proyecto y la ejecución de los trabajos con el objetivo de agilizar la apertura lo máximo posible.