Álvaro Lorenzo toreará seis toros en la Plaza de Toledo en una corrida en beneficio del Hospital de Parapléjicos

La plaza de toros de Toledo acogerá el próximo 28 de marzo su ya tradicional festejo benéfico. En esta ocasión tendrá como gran protagonista al diestro toledano Álvaro Lorenzo, quien estoqueará seis toros en solitario. La corrida, organizada por la empresa Eventos Mare Nostrum, surge un año más gracias a la colaboración con la Propiedad del coso y otros profesionales como el equipo médico y diversos proveedores que se implican en la cita.

El festejo, una gesta solidaria en toda regla, se enmarca además en una temporada muy especial para Lorenzo, que este 2026 celebra el X aniversario de su alternativa. Actuar en solitario en su tierra supone un reto artístico y personal de gran calado, con el que el diestro afronta una tarde de máxima responsabilidad y compromiso por la mejor de las causas posible.

La corrida reunirá seis hierros señeros del panorama bravo actual. Miura, Victorino Martín, Victoriano del Río, Garcigrande, Alcurrucén y El Freixo son las divisas elegidas, lo que garantiza variedad de encastes y un atractivo añadido para los aficionados.

Cartel.

El festejo, como viene siendo habitual, tiene además un marcado carácter solidario, ya que la totalidad de lo recaudado se destinará a la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, institución de referencia mundial en investigación y atención a personas con lesión medular. La corrida vuelve a incidir en la vocación de unir tauromaquia y compromiso social, en apoyo a una causa de enorme importancia sanitaria y humana.

El cartel, obra del artista gráfico Iván Estupiñá, refleja la responsabilidad del matador ante su apuesta, para cuya elaboración ha estado en constante comunicación con el autor, dando a luz entre ambos a una obra impactante y original para esta cita.

Las entradas, a precios populares y sin ningún tipo de gasto de gestión por adquirirse online, ya se encuentran a la venta en la web oficial www.torostoledo.com. También se atenderán reservas en el número de teléfono 695 201 966. Las taquillas físicas abrirán el viernes 27 de marzo y de manera ininterrumpida el día de la corrida.

En los próximos días se celebrará una presentación institucional del festejo, en la que se ofrecerán más detalles sobre esta corrida benéfica y su dimensión social y taurina. Paralelamente, tanto la empresa organizadora como el propio Álvaro Lorenzo irán desvelando a través de sus redes sociales los toros que compondrán el encierro, presentándolos uno a uno para acercar más al público todos los pormenores de la cita.