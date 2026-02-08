El río Tajo en Toledo sigue en alerta roja y el Ayuntamiento mantiene tramos de la senda ecológica cortados

El río Tajo a su paso por Toledo continúa este domingo en nivel de alerta roja, y el Ayuntamiento de la ciudad mantiene cortados algunos tramos de la senda ecológica debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias registradas en los últimos días en la capital.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha visitado la zona de La Cornisa, donde el sábado se cortaron varios tramos de la senda ecológica y un tramo de la carretera del camino de Albarreal.

Velázquez ha instado a la ciudadanía a actuar con prudencia al acercarse a arroyos y al cauce del río, advirtiendo de que podrían cerrarse más zonas ante la previsión de lluvias en algunas partes de España, especialmente en Madrid, lo que provoca incrementos importantes en el nivel del agua del Tajo.

Carlos Velázquez junto a Protección Civil visitando las zonas afectadas. Ayuntamiento de Toledo

El regidor ha recordado que durante la pasada noche se registró una subida significativa del río derivada de los continuos desembalses en los pantanos de cabecera, principalmente en la Comunidad de Madrid.

Comparativa

No obstante, ha destacado que aún no se alcanzan los niveles registrados en la primavera del año pasado, cuando fue necesario actuar en zonas como el Hospital de Parapléjicos y otros puntos de la ciudad.

Velázquez ha asegurado que el Ayuntamiento mantiene contacto permanente con la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha y la Confederación Hidrográfica del Tajo, y ha vuelto a insistir en la importancia de la prudencia y la responsabilidad de los ciudadanos.

Crecida del río Tajo en Toledo tras las últimas borrascas. Isabel G. Villota

"Si hay una cinta de Policía o de Protección Civil, es por algo", ha señalado, recordando que acceder a esas zonas puede ser peligroso y animando a confiar en las medidas de seguridad y en los técnicos que trabajan para garantizar la protección de la población.