La Fundación Soliss entrega a AFA Toledo un euro por cada corredor que completó la San Silvestre: un total de 4.124 euros

La Fundación Soliss ha hecho entrega de un donativo de 4.124 euros a AFA (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Toledo), una cantidad que se corresponde con un euro por cada corredor y corredora que finalizó la 43ª edición de la San Silvestre Toledana Popular del pasado 31 de diciembre.

La cifra se ve reforzada por la aportación solidaria voluntaria realizada por los corredores durante el proceso de inscripción, destinada íntegramente a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Toledo.

El acto de entrega ha tenido lugar en la sede de Soliss Seguros y ha contado con la presencia, por parte de la Fundación Soliss, de María Luisa González Bueno; en representación de la organización de la prueba, Amigos del Atletismo, han asistido Epifanio Gutiérrez y Pedro Guijarro; y por parte de AFA Toledo han estado presentes María Teresa Baillo y Juan Pérez, vocal y tesorero respectivamente.

Esta aportación solidaria de la Fundación Soliss se suma a los 1.001 euros que la propia organización de la San Silvestre Toledana ha hecho llegar a AFA Toledo, procedentes de la donación voluntaria realizada por los corredores en el momento de formalizar su inscripción, alcanzando así un importante respaldo económico para la asociación.

Desde la Fundación Soliss se ha subrayado el compromiso de la entidad con iniciativas que combinan deporte, participación ciudadana y solidaridad, destacando el papel de la San Silvestre Toledana como un evento plenamente consolidado que trasciende lo deportivo para generar un impacto social positivo en la ciudad.

Asimismo, se ha querido poner en valor la implicación de los más de cuatro mil participantes que lograron finalizar la prueba, convirtiendo su esfuerzo individual en un apoyo directo a las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer y a sus familias.

Por su parte, desde AFA Toledo se ha agradecido tanto la aportación económica de la Fundación Soliss como la sensibilidad mostrada por la organización y por los corredores de la San Silvestre Toledana.

Y ha destacado la importancia de este tipo de colaboraciones para seguir desarrollando programas de atención, acompañamiento y apoyo a los enfermos y sus cuidadores.

La San Silvestre Toledana refuerza así, un año más, su carácter solidario, demostrando que cada meta cruzada puede convertirse en una ayuda real para quienes más lo necesitan.