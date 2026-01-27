Toledo da luz verde a una nueva promoción de vivienda: 100 pisos en el barrio de La Legua en bloques de 3 plantas

El plan urbanizador de La Legua se ha aprobado con los votos a favor del PP, Vox y el PSOE y el voto en contra de IU.

Nueva promoción urbanística con vivienda nueva en la ciudad de Toledo. La Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Planeamiento, que preside el concejal de Urbanismo, Florentino Delgado, ha aprobado este martes el Plan Especial de Reforma Interior (Perim) de la mejora de la parcela R4C de La Legua.

El proyecto de reparcelación incluye la construcción de cien viviendas, de las que el 20 % serán protegidas, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Esta medida se ha aprobado con los votos a favor del equipo de Gobierno muncipal, integrado por el PP, Vox, y el PSOE, principal partido de la oposición y con los votos en contra del edil de Izquierda Unida.

En concreto, se trata de una parcela de 29.145 metros cuadrados, al final del barrio, con una superficie edificable de aproximadamente 13.000 metros cuadrados, donde se ubicarán las viviendas, en edificios de tres plantas, una altura de baja más dos plantas o baja diáfana más tres.

Este Perim que se presentó en septiembre de 2024 y que se ha tramitado sin que se hayan presentado alegaciones, incluye una nueva área con 69 plazas de aparcamiento público, además de una nueva parcela de reserva para zona verde, con una superficie de 2.025,01 metros cuadrados.

Las obras de acondicionamiento, ajardinamiento y urbanización de estos espacios correrán a cargo de la parcela residencial, es decir, de la promotora de la construcción, asegurando que el coste no recaiga sobre las arcas municipales, según recoge el propio Perim.

El futuro como complejo turístico de Agualoca

Por otro lado, la Comisión también ha dado cuenta del otorgamiento de la calificación urbanística para un complejo de turismo rural en la finca ‘Huertas del Alamillo’, que comprende una superficie de 137.602 metros cuadrados, en unos terrenos ubicados entre los kilómetros 5 y 6 de la carretera de Navalpino, donde anteriormente se ubicaba la discoteca ‘Agualoca’.

La puesta en marcha del nuevo uso consiste en la implantación de un complejo de turismo rural, en una superficie de casi 2.000 metros cuadrados, con un total de 54 apartamentos para 166 huéspedes, con estancias que van desde las habitaciones individuales hasta apartamentos para familias numerosas, habilitándose, asimismo, un área de estacionamiento de autocaravanas, dotada de 132 plazas.

Para la implantación del nuevo uso, se conservará el conjunto edificatorio actual, demoliendo las edificaciones en ruina y se rehabilitarán las diferentes construcciones para el nuevo uso hotelero de complejo de turismo rural. Se construye un único volumen adicional de obra nueva, en la parte más cercana al acceso principal, donde se va a situar la recepción del complejo.

La actividad se encuadra dentro del uso hotelero dentro de los usos terciarios del Reglamento de Suelo Rústico y, según informes de los técnicos municipales, el proyecto no sólo debe contar con las autorizaciones preceptivas de las administraciones afectadas, sino que se habrá de reducir la superficie del parking de autocaravanas para que la ocupación no sea superior al 10% de la finca vinculada, además de reforestar al menos 15.000 metros cuadrados de superficie.

Asimismo, se ha aprobado el Perim de Santiago de los Caballeros, que prevé la modificación de alineaciones en la parcela 28282 de dicha plaza, ubicada en el Casco Histórico de Toledo. El Perim de Santiago de los Caballeros mantiene inalterados los criterios urbanísticos ya aprobados y ratifica la edificabilidad reconocida en la Modificación Puntual número 8, limitándose a dar cobertura formal conforme a la normativa actual, indica el Ayuntamiento en nota de prensa.

El PSOE denuncia que Velázquez "miente" con el POM

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Noelia de la Cruz, ha denunciado que el alcalde de Toledo " faltó a la verdad" al asegurar públicamente que el Ayuntamiento había remitido a la Junta el documento necesario para iniciar la tramitación ambiental del Plan de Ordenación Municipal (POM).

Noelia de la Cruz ha recordado que el regidor " cerró el año difundiendo un vídeo" donde afirmaba “una y otra vez” que dicho documento ya había sido trasladado al órgano ambiental competente. Sin embargo, en la Comisión de Urbansimo " ha quedado acreditado que esa afirmación no es cierta", denuncia.

“La propia jefa del área de Urbanismo y el presidente de la Comisión, el concejal de Urbanismo Florentino Delgado, han confirmado que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha no dispone del documento necesario para iniciar la evaluación ambiental del POM. Simple y llanamente, no se ha enviado según han asegurado”, ha subrayado la portavoz socialista.

Izquierda Unida critica que se construya "lejos"