Talavera y San Francisco del Rincón (México) sellan un acuerdo para impulsar cultura y economía con la cerámica

Firma del acuerdo de Talavera de la Reina y San Francisco del Rincón (México). Ayuntamiento de Talavera de la Reina

El Ayuntamiento de Talavera de la Reina y el municipio mexicano de San Francisco del Rincón (México) han iniciado una cooperación institucional con la firma de un protocolo de colaboración que sienta las bases para futuros acuerdos económicos, culturales y artesanales.

Esta tiene como objetivo reforzar las economías locales y estrechar los lazos históricos entre ambas ciudades.

El acuerdo ha sido firmado este martes por el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, y el presidente municipal de San Francisco del Rincón (Guanajuato), Toño Marún, en un acto celebrado en el Ayuntamiento talaverano y que da continuidad a los contactos iniciados durante la pasada edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur). A la firma ha asistido también el concejal de Cultura, Enrique Etayo.

Durante el acto, Gregorio ha destacado la importancia de la "voluntad de fortalecer lazos de amistad entre ambas ciudades", subrayando que Talavera y San Francisco del Rincón comparten valores históricos, culturales y sociales que constituyen una base sólida para una cooperación institucional estable y duradera.

Intercambios

El protocolo contempla el impulso del intercambio cultural, artesanal, turístico y económico, con especial atención a la tradición cerámica, teniendo en cuenta que Talavera es reconocida históricamente como la Ciudad de la Cerámica y que la técnica conocida como 'Talavera' en México tiene su origen en los métodos introducidos desde España en el siglo XVI.

Este vínculo abre además la puerta a un posible hermanamiento entre ambas localidades.

Por su parte, San Francisco del Rincón destaca como uno de los principales centros de producción artesanal e industrial de piel en México, especialmente en los sectores del calzado y la sombrerería, lo que refuerza el interés mutuo por fomentar el comercio local, la artesanía y la pequeña y mediana empresa.

Entre los acuerdos recogidos en el protocolo figuran la organización de exposiciones conjuntas, encuentros de artesanos, proyectos de difusión cultural y acciones de promoción del patrimonio histórico de ambos municipios.

Asimismo, se favorecerá el intercambio de tradiciones populares y la participación simbólica en celebraciones representativas como Las Mondas.

El acuerdo también apuesta por el contacto entre instituciones y organismos de fomento económico para impulsar misiones comerciales y oportunidades de internacionalización, con el objetivo de generar desarrollo local y beneficios directos para la ciudadanía de ambas ciudades.