Las 10 plazas y calles de Toledo donde el Ayuntamiento va a instalar mini puntos limpios: "Harán la vida más fácil"

El Ayuntamiento de Toledo da un nuevo paso para acercar el reciclaje a los barrios. Lo hará con la instalación de 10 mini puntos limpios de proximidad repartidos por toda la ciudad, una red que permitirá a los vecinos deshacerse de pequeños residuos domésticos de forma cómoda y sin grandes desplazamientos.

La concejal de Obras y Servicios, Parques y Jardines, Loreto Molina, ha presentado estos nuevos dispositivos, que permitirán depositar CDs, DVDs, cartuchos de tinta de impresora, pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, pilas, baterías o bombillas.

"Esta actuación busca hacer más fácil la vida a los ciudadanos y conseguir una ciudad más limpia", ha señalado durante una rueda de prensa.

Los nuevos elementos, similares a los paneles de información o publicitarios como los de las marquesinas de autobús, contarán con dos caras diferenciadas.

En la parte frontal se ubicarán las bocas habituales para el depósito de residuos y en la parte trasera se ofrecerá información de interés para la ciudadanía en materia de limpieza y reciclaje, como el teléfono y el horario del servicio de recogida de muebles y enseres, el horario de depósito de basura en los contenedores —entre las 20:00 y las 23:00 horas— o los horarios de apertura de los dos ecopuntos del Casco Histórico.

Dónde se instalarán

La implantación se llevará a cabo en dos fases.

La primera comenzará durante la primera semana de febrero con la instalación de cinco mini puntos limpios en los siguientes enclaves:

Calle Colombia, 10 (Santa Teresa)

Plaza de Santa Bárbara

Plaza de Azucaica

Avenida de Irlanda (Buenavista)

Plaza de los Vecinos (San Antón)

En una segunda fase se completará la red con otros cinco dispositivos, que se ubicarán en:

Avenida del Carrasco (Valparaíso)

Rotonda del Club Monteverde (La Legua)

Calle Ría Alberche, 40 (Polígono residencial)

Plaza de San Cristóbal (Casco Histórico)

Calle Cuenca (Palomarejos)

Molina ha destacado que el diseño de estos elementos ha tenido en cuenta el impacto visual, por lo que en el Casco Histórico serán de color marrón para integrarse mejor en el entorno.

Complemento

Fuentes del Ayuntamiento de Toledo han informado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que estos mini puntos limpios de proximidad son compatibles con el servicio de puntos limpios móviles puesto en marcha el pasado verano, que recorre los distintos barrios de la ciudad con frecuencias semanales o quincenales en función del volumen de residuos.

"Son actuaciones que facilitan la correcta separación de residuos y responden a una demanda histórica de la ciudad, especialmente en zonas como el Casco, donde hasta ahora no existía esta posibilidad", ha explicado Molina, que ha valorado de forma positiva la acogida del servicio itinerante.

Escaleras mecánicas

En otro orden de asuntos, a preguntas de los medios tras una rueda de prensa celebrada este martes, la concejal de Obras y Servicios se ha mostrado confiada en que las escaleras mecánicas del Miradero vuelvan a estar operativas "para primavera", tras el retraso sufrido en las obras debido a las condiciones meteorológicas.

Uno de los tramos de las escaleras mecánicas del Miradero.

Molina ha reconocido que el tiempo "ha sido muy regular", aunque ha asegurado que la actuación "va bien". Según ha explicado, el Consistorio prioriza garantizar que la obra quede en perfectas condiciones y que las escaleras funcionen correctamente.

Las obras de la cubierta del Miradero comenzaron en junio de 2025 y se desarrollan sobre una superficie de 400 metros cuadrados para evitar las filtraciones que estaban dañando tanto las escaleras mecánicas como los ascensores del Palacio de Congresos.