La hamburguesa de Talavera de la Reina que competirá por ser la mejor de España: disponible durante solo un mes
Su precio será de 15 euros.
Más información: La hamburguesa de Toledo con dos donuts y 220 gramos de carne que convence a Pablo Cabezali: "Es viajar a EEUU"
La fiebre hamburguesera parece que ha llegado para quedarse en Castilla-La Mancha. En Talavera de la Reina (Toledo), el restaurante MyBurger ha lanzado una nueva creación especialmente diseñada para competir en el próximo VI Campeonato de España de Hamburguesas organizado por 'Best Burger Spain'.
Se trata de 'La Bacon Supreme', una hamburguesa de autor elaborada con ingredientes seleccionados para ofrecer una experiencia de "sabor potente, equilibrada y memorable". Estará disponible durante un mes desde el 28 de enero en su local de la avenida del Príncipe Felipe y su precio será de 15 euros.
Desde MyBurger subrayan que "cada elemento ha sido cuidadosamente elegido para complementar al resto, respetando tanto la calidad del producto como la identidad de la marca".
La composición de esta bomba de sabor incluye:
- Carne de vaca madurada 40 días, aromatizada con tomillo y mantequilla.
- Queso ahumado de gran fundencia.
- Cebolla blanca en su punto óptimo de cocción.
- Demi-glace de bacon ahumado.
- Mahonesa de bacon.
- Pan brioche artesanal