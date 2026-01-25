Toledo tiene 6 veces más pisos turísticos que Segovia y el triple que otras ciudades Patrimonio como Cáceres, Ávila o Mérida

La plaza de la Magdalena, a escasos metros de la céntrica plaza de Zocodover de Toledo.

La problemática de los pisos turísticos asola a buena parte de las ciudades del país, especialmente a aquellas con un gran peso en este sector, así como a grandes urbes como Barcelona, Valencia o Málaga. Esta proliferación de alojamientos extrahoteleros está desplazando a los residentes de las zonas históricas, particularmente en áreas con mayor volumen de visitantes.

Toledo es un caso especial debido a diversos factores: es Patrimonio de la Humanidad desde 1986, cuenta con más de 100 edificios declarados Bien de Interés Cultural (BIC), se encuentra a apenas 60 kilómetros de Madrid y es una de las ciudades emblemáticas de España. Todos esos factores disparan su atractivo.

La preocupación por la conversión de Toledo en una "ciudad museo" o "parque temático" lleva décadas presente, intensificándose tras la transformación de viviendas residenciales en turísticas. Esta semana, la empresa de fact-checking Newtral publicó un buscador para comprobar el número de viviendas turísticas y de temporada por municipios.

Según estos datos, Toledo cuenta con 334 viviendas turísticas, una cifra que triplica la de ciudades como Ávila, Cáceres o Mérida (todas ellas Patrimonio de la Humanidad) y sextuplica la de Segovia, que registra 54. Aunque Segovia es más pequeña, guarda similitudes en su funcionamiento turístico al ser un destino habitual de excursiones de un día desde Madrid.

No obstante, Toledo está lejos de capitales como Córdoba, que cuenta con 1.869 viviendas de uso extrahotelero, si bien la ciudad andaluza supera los 320.000 residentes frente a los 86.000 de la capital castellanomanchega. En otros ejemplos, Santiago de Compostela (98.000 habitantes) tiene 182 viviendas de este tipo, mientras que Tarragona dispone de 800 residencias.

En Castilla-La Mancha, Toledo lidera la estadística. Cuenca, también ciudad Patrimonio y con 53.000 habitantes, registra 244 pisos vacacionales. Muy por debajo se encuentran Albacete (55), Ciudad Real (29) y Guadalajara (28).

A nivel nacional, las grandes capitales reportan cifras masivas: Barcelona (7.412), Málaga (7.159), Sevilla (5.008) y Valencia (2.189). Curiosamente, Madrid solo reporta 986 en este registro oficial. Cabe destacar que en julio entró en vigor el Registro Único de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda; a fecha del 1 de diciembre, se habían incorporado 218.464 viviendas turísticas y 68.020 de temporada en toda España, recuerda Newtral.

Petición desde IU

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, presentará en el próximo pleno una moción para exigir mayor transparencia en la concesión de licencias. Fernández solicitará que la Comisión de Urbanismo informe mensualmente sobre el número de viviendas y apartamentos turísticos en cada distrito, diferenciando entre el Casco Histórico y el resto de la ciudad.

El edil subraya la necesidad de conocer el índice de saturación real, alertando de que este ya se ha alcanzado -o está a punto de hacerlo- en seis de los diecisiete distritos del centro histórico.

En este sentido, el Ayuntamiento aprobó esta legislatura una ordenanza que divide el Casco Histórico por zonas y fija un máximo del 12 % de viviendas dedicadas a visitantes de corta estancia.

Según el equipo de Gobierno municipal, este límite ya está a punto de rebasarse en dos zonas y supone un 8 % menos de lo previsto por la anterior corporación.