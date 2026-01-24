La Diputación de Toledo apuesta por "la calidad frente a la cantidad" y ofrece un turismo de "experiencia"

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, este sábado en Fitur.

La presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, ha presentado en FITUR 2026 los ejes de la estrategia turística de la provincia para este año, una hoja de ruta que consolida el modelo iniciado y da un salto cualitativo hacia un turismo de experiencias y de calidad que llegue a todos los municipios.

Cedillo ha intervenido durante la jornada dedicada a la provincia de Toledo en el estand de Castilla-La Mancha, acompañada por el vicepresidente responsable de Turismo, Joaquín Romera, miembros del equipo de Gobierno, diputados provinciales de todos los grupos y numerosos alcaldes y representantes municipales, a quienes ha agradecido su presencia.

Durante su intervención, la presidenta ha subrayado que "desde la Diputación de Toledo entendemos el turismo como una política pública estratégica, capaz de generar desarrollo económico, empleo y oportunidades para nuestros municipios", especialmente para aquellos que más lo necesitan.

Cedillo con los miembros de su equipo de gobierno.

En este sentido, ha destacado que la provincia "avanza, consolida lo iniciado y da un salto cualitativo en su modelo turístico" en 2026, apostando por "la calidad frente a la cantidad y la experiencia frente al consumo rápido".

12 castillos y 12 experiencias

Uno de los anuncios centrales ha sido la segunda edición del programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', que se consolida tras el éxito de su primera edición.

En 2026, las experiencias se desarrollarán en Consuegra, Orgaz, Seseña, Maqueda, Los Yébenes, Toledo, Guadamur, Oropesa, Malpica de Tajo, Mascaraque, Casarrubios del Monte y Escalona.

Cedillo ha señalado que se trata de "doce municipios, doce castillos y doce experiencias únicas que convierten el patrimonio en oportunidad y el pasado en futuro", y ha defendido que es "una política turística que funciona, que desestacionaliza el turismo y genera impacto económico en el medio rural".

'Sabor Toledo', gran apuesta gastronómica

Otra de las grandes novedades anunciadas en FITUR ha sido la celebración, el próximo otoño, de la feria gastronómica ‘Sabor Toledo’, que supondrá "la mayor apuesta realizada nunca por la Diputación de Toledo en materia de turismo gastronómico".

La presidenta ha explicado que el Parque de la Vega, en la ciudad de Toledo, acogerá este evento concebido como "un espacio de sensaciones y experiencias, donde el visitante podrá conocer, saborear y sentir la provincia a través de su cocina".

"Vamos a ser punteros a nivel nacional, uniendo la riqueza patrimonial y gastronómica de la provincia con Toledo como destino", ha afirmado Cedillo, quien ha destacado el apoyo al producto de kilómetro cero, a los emprendedores y a la hostelería.

Nuevos autobuses turísticos

Durante su intervención, la presidenta ha recordado que la provincia es "historia viva y una herramienta cultural y turística de primer orden", por lo que la Diputación seguirá reforzando el apoyo a eventos históricos, culturales y tradicionales impulsados por los ayuntamientos.

En este marco, ha anunciado la incorporación de dos autobuses de promoción turística, concebidos como oficinas móviles al servicio de los municipios. Serán "espacios dinámicos, multidisciplinares y adaptables" para apoyar acciones promocionales, culturales y turísticas.

Según Cedillo, se trata de una acción "concreta, útil y eficaz para combatir la despoblación desde el turismo".

Oleoturismo y proyección exterior

La presidenta también ha avanzado que la Diputación reforzará en 2026 su apuesta por el oleoturismo, vinculando producción, cultura y experiencia turística, con presencia destacada en la World Olive Oil Exhibition.

Esta línea permitirá, según ha señalado, "poner en valor nuestros aceites, pero también visibilizar el trabajo de agricultores, cooperativas y almazaras de la provincia".

Cedillo ha concluido invitando a "conocer Toledo, pero sobre todo a vivir Toledo", una provincia que "es historia, sensaciones y experiencias, y que cree en su potencial y lo pone al servicio del futuro".

Antes de su intervención, la presidenta de la Diputación ha firmado en el libro de condolencias del estand de Andalucía en recuerdo de las víctimas del accidente de tren ocurrido el pasado lunes.