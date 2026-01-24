Cae en Talavera de la Reina parte del primer premio de la Lotería Nacional

La administración de Talavera de la Reina donde se ha vendido parte del primer premio de la Lotería Nacional.

La fortuna ha vuelto a asomarse este sábado a Talavera de la Reina (Toledo). Parte del primer premio del sorteo de la Lotería Nacional, que ha recaído en el número 20.015, ha sido consignado en la ciudad toledana.

El premio está dotado con 60.000 euros por décimo y ha llevado la alegría hasta la administración número 5 de Talavera, situada en la avenida de Pío XII.

Por el momento, no ha trascendido cuántos décimos de este número se han vendido en la ciudad, por lo que se desconoce el importe total que ha podido repartirse en Talavera.

Repartido

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha informado en un comunicado de que el 20.015 también ha sido consignado en dos administraciones de Móstoles, otra en Madrid capital, así como en Motril (Granada), Bermeo (Vizcaya) y Benidorm (Alicante).

El sorteo ha dejado además el segundo premio, dotado con 12.000 euros al décimo, en el 60.134, mientras que los reintegros han correspondido a los números 5, 6 y 2.

Talavera, una vez más, ha estado en el mapa de la suerte, aunque habrá que esperar para saber hasta qué punto la lluvia de euros ha calado en la ciudad.

Estos son los números premiados del sorteo del sábado 24 de enero:

- Primer premio: 20.015



- Segundo premio: 60.134

- Reintegros: 5, 6, 2

- Cuatro cifras: 7.051 - 4.472 - 5.347 - 5.804

- Tres cifras: 894 - 068 - 621 - 334 - 321 - 820 - 618 - 723 - 364 - 930

- Dos cifras: 82 - 70 - 82 - 92 - 09 - 40 - 66 - 02 - 85