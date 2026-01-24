Los bomberos del Consorcio se manifestarán el viernes en Toledo ante la "grave y continuada falta de efectivos"

Los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos (CPEIS) de Toledo, gestionado por la Diputación, se van a manifestar el próximo viernes 30 de enero, a partir de las 10:30 horas, en la plaza de Zocodover de la capital toledana.

Según ha informado en un comunicado la Junta de Personal del Consorcio, integrada por CCOO, CSIF y el Sindicato de Bomberos de Toledo, la movilización se convoca ante una situación que califican de "límite", provocada por la "grave y continuada falta de efectivos".

Esta realidad, aseguran, obliga al servicio a operar en condiciones que suponen "un riesgo inaceptable", tanto para los propios bomberos como para la seguridad de la ciudadanía.

Dotaciones "claramente insuficientes"

La Junta de Personal ha advertido de que las intervenciones se están realizando con dotaciones "claramente insuficientes". En muchos servicios, los vehículos salen con un cabo, un conductor y únicamente dos bomberos, una dotación mínima que, en la práctica, se reduce aún más porque uno de esos efectivos debe dedicarse en exclusiva al manejo de la bomba del camión.

Esta situación, han señalado, "compromete gravemente la capacidad de respuesta" ante incendios, rescates o accidentes de tráfico, ya que retrasa actuaciones críticas, limita la simultaneidad de tareas y "aumenta exponencialmente el riesgo" de que una intervención no pueda resolverse con garantías, con consecuencias "potencialmente fatales".

El riesgo alcanza su punto más crítico, según el comunicado, en las intervenciones que requieren equipos SOS. En estos casos, solo dos bomberos acceden inicialmente a la zona de riesgo trabajando en binomio. Si este binomio sufre un accidente o necesita auxilio, "no existe un equipo de rescate inmediato que pueda intervenir", lo que supone aceptar "la posibilidad real de no poder rescatar a los propios bomberos y mucho menos a los ciudadanos".

Ciudadanía "desprotegida"

Desde la Junta de Personal han subrayado que estas carencias "no solo ponen en peligro a los bomberos, sino que dejan a la ciudadanía desprotegida ante emergencias graves", donde cada segundo y cada efectivo resultan determinantes para salvar vidas.

Por todo ello, han convocado esta manifestación para exigir "soluciones inmediatas", un refuerzo urgente de efectivos y el cumplimiento de unos mínimos de seguridad que, aseguran, "no pueden seguir siendo ignorados".

En este sentido, han hecho un llamamiento a la población de Toledo para que apoye la movilización, al entender que se trata de "una defensa directa del derecho de los ciudadanos a contar con un servicio de emergencias seguro, eficaz y capaz de responder con garantías".