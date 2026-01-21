Toledo ampliará la zona verde en el Casco: toda la semana y hasta las 10 de la noche, solo podrán aparcar los vecinos

La ampliación del horario de la zona verde de la ORA en el Casco Histórico será una de las respuestas del Ayuntamiento de Toledo a una de las principales quejas trasladadas por los vecinos: la falta de aparcamiento para los residentes en su propio barrio.

El Consistorio ampliará el horario del aparcamiento regulado de uso exclusivo para vecinos, que pasará a funcionar de lunes a domingo entre las 10:00 y las 22:00 horas tanto en el Casco Histórico como en el barrio de la Antequeruela.

Actualmente, la zona verde de residentes en estos barrios funciona de lunes a sábado de 10:00 a 20:00 horas y los domingos y festivos de 10:00 a 14:00 horas. Con la modificación anunciada, el servicio se extenderá durante más horas y también a lo largo de toda la semana.

El Ayuntamiento no ha confirmado la fecha concreta de puesta en marcha de la ampliación, aunque fuentes municipales han asegurado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que se está trabajando para que sea una realidad "en breve".

Esta medida fue trasladada a los vecinos en una reunión mantenida este lunes entre representantes municipales y seis residentes del Casco Histórico, un encuentro que se prolongó durante dos horas. Por parte del Consistorio participaron el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, y los concejales José Manuel Velasco e Iñaki Jiménez, responsables de Turismo y Movilidad, respectivamente.

La reunión se produjo en un contexto en el que un grupo de vecinos del Casco Histórico se concentra desde la pasada Navidad de forma semanal para protestar por los efectos de la turistificación en el barrio. Tras escuchar las explicaciones del Ayuntamiento, han decidido suspender las concentraciones al menos hasta la Semana Santa, incluida la prevista para este viernes 23 de enero.

Más plazas verdes

Durante el encuentro, el Ayuntamiento también se comprometió a convertir todas las plazas de aparcamiento de la plaza de San Cristóbal en zona verde de la ORA y a ampliar el número de plazas reservadas a los residentes en la calle Toledo de Ohio y en la plaza de San Vicente.

Asimismo, los representantes municipales se comprometieron a agilizar el servicio de grúa cuando sea requerido por los vecinos para retirar vehículos de no residentes que ocupen plazas del aparcamiento regulado.

Retraso de la iluminación navideña

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento también se comprometió a retrasar una semana el inicio del encendido del alumbrado navideño. Tras haberse producido el pasado año el 21 de noviembre, en 2026 se retrasará al 29 de noviembre. Desde el Consistorio recordaron que el adelanto de la fecha se produjo a petición de los comerciantes del Casco.

Respecto a la nueva ordenanza de turismo, el Ayuntamiento informó a los vecinos de sus principales novedades y confirmó que, tras varias semanas en las que la Policía Local ha apercibido pero no ha sancionado, se comenzará a multar a partir del mes de febrero.

Entre las conductas que serán sancionadas figuran los free tour que capten visitantes en la vía pública utilizando elementos publicitarios como paraguas o banderas, así como a los grupos turísticos de más de 30 personas que circulen por calles restringidas para ellos, como Hombre de Palo, la plaza del Consistorio o el pasadizo de Balaguer.

Reunión "muy cordial"

La reunión ha sido calificada por el Ayuntamiento como "muy cordial" y "más productiva incluso de lo que cabría esperar por ambas partes". El alcalde y los concejales explicaron también algunas de las mejoras impulsadas durante el actual mandato para los vecinos del Casco.

Entre ellas, citaron el pivote único que permite a los residentes circular por todo el barrio, la supresión de 1.700 tarjetas irregulares de la ORA que permitían aparcar a no residentes, la paulatina eliminación del bolseo, el refuerzo del reciclaje, la próxima sustitución de 400 faroles, la plantación de 130 árboles, la rehabilitación de tramos de la senda ecológica o la diversificación de los ejes turísticos durante la Navidad.

En ese contexto, los vecinos pidieron que en las siguientes fiestas navideñas se instalen puestos en distintas plazas del Casco para repartir los flujos turísticos, una propuesta que el Ayuntamiento se comprometió a estudiar.