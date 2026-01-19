La mayoría del alumnado del Gregorio Marañón de Toledo no ha asistido a clase contra las "agresiones" de un compañero

La mayoría del alumnado del colegio Gregorio Marañón de Toledo, en el barrio del Polígono, ha secundado este lunes la huelga iniciada el pasado jueves por las familias de tercero de primaria. Esta medida de presión surge como protección ante las "conductas violentas reiteradas" de un estudiante del centro.

Si bien el jueves y el viernes las aulas de tercero quedaron prácticamente vacías, este lunes el resto de cursos se ha sumado al paro en solidaridad con las familias afectadas. Los padres denuncian que la situación es ya "insostenible" y que el clima escolar se ha degradado por completo.

Los progenitores denuncian agresiones físicas y verbales constantes, así como un "hostigamiento permanente" que se extiende por todas las áreas del centro: aulas, recreo y comedor.

Según explican, los niños presentan cuadros de miedo y pesadillas. "En clase te arrancan una hoja, te tiran el almuerzo o te empujan. Se han normalizado conductas que no son normales", sostienen.

Esta problemática no solo afecta a los alumnos, sino también a la estabilidad del profesorado, que encadena bajas laborales cada curso debido al desgaste derivado de esta situación, indican las familias.

Foco en la Inspección Educativa

Las familias han exonerado de responsabilidad al equipo directivo y a los docentes, reconociendo que "hacen lo que pueden con los recursos disponibles". Sin embargo, señalan directamente a la Inspección, a quien acusan de no escalar el conflicto de manera adecuada.

Por su parte, la Inspección Educativa de la Delegación de Educación de Castilla-La Mancha se ha reunido este lunes con la directiva y con representantes de los padres de tercero de primaria.

Fuentes de la Delegación confirmaron a este medio que los servicios de inspección permanecen en el colegio desde el jueves para recabar datos, analizar la convivencia en el aula y evaluar posibles soluciones con el equipo docente.