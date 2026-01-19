La Diputación de Toledo apuesta en Fitur 2026 por un turismo de experiencias, gastronomía y oleoturismo

La Diputación de Toledo, llevará a la próxima edición de FITUR 2026, su estrategia turística centrada en la calidad, la sostenibilidad y la cohesión territorial, con el objetivo de consolidar a la provincia como un destino de referencia en el turismo de interior.

La presidenta de la institución, Concepción Cedillo, será la encargada de presentar la propuesta durante la jornada dedicada a Toledo el próximo sábado 24 de enero, destacando la apuesta por un turismo de experiencias que combine patrimonio, gastronomía y cultura.

La estrategia provincial, desarrollada por el Área de Turismo bajo la dirección del vicepresidente Joaquín Romera, consolida una línea de trabajo iniciada en legislaturas anteriores que ha situado a Toledo como referente nacional en políticas activas de promoción turística, con más de 870.000 viajeros nacionales registrados hasta noviembre de 2025 y liderando la región también en turismo internacional.

Entre los principales ejes de la estrategia destaca el programa '12 meses, 12 castillos, 12 experiencias', que combina visitas a castillos de la provincia con actividades culturales, recreativas y de ocio.

Presencia turística

El programa, iniciado en 2025, ha atraído a más de 300.000 usuarios a su web y se consolidará este año incorporando nuevos castillos y experiencias, especialmente en el medio rural.

Otro pilar de la estrategia es el oleoturismo, un segmento ligado a la riqueza oleícola de Toledo, con más de 100 almazaras y la promoción de variedades como Cornicabra, Picual, Arbequina, Hojiblanca y Acebuchina.

La Diputación reforzará su presencia en eventos internacionales como la World Olive Oil Exhibition 2026, promoviendo la cultura del aceite y el apoyo a agricultores y cooperativas locales.

La historia y las tradiciones también juegan un papel clave en el modelo turístico provincial. La institución apoyará eventos históricos y festivos a lo largo del año, promoviendo su unificación en un calendario anual y complementando la promoción con producción audiovisual que permita al visitante descubrir la provincia en cualquier época del año.

Como novedad en 2026, la Diputación pondrá en marcha dos autobuses de promoción turística, concebidos como oficinas móviles que acercarán la oferta turística a municipios más despoblados o alejados de los grandes núcleos urbanos, fortaleciendo la cohesión territorial y contribuyendo a la lucha contra la despoblación.

Finalmente, la institución lanzará el proyecto 'Sabor Toledo', una feria gastronómica provincial prevista para el otoño de 2026, que busca situar la gastronomía como eje estratégico del turismo, promoviendo productos locales, de kilómetro cero, y apoyando a emprendedores y hosteleros con el mayor despliegue institucional realizado hasta la fecha.