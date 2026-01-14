Ángela Crespo Fraguas, nueva académica numeraria de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo

La Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo eligió este martes como nueva académica numeraria a la arqueóloga, profesora y gestora cultural Ángela Crespo Fraguas (Toledo, 1983).

Tras esta designación, pasará a portar la medalla número VI, una distinción de la que fue titular el bibliotecario Antonio Casado Poyales hasta su reciente fallecimiento.

Crespo Fraguas es doctora en Humanidades, Artes y Educación, posee un máster en Patrimonio Histórico y ejerce como profesora asociada en el Departamento de Geografía de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), dentro de la Facultad de Humanidades de Toledo. Su labor académica la compatibiliza con su cargo como técnico superior de Patrimonio Histórico en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La mayor parte de su trayectoria se desarrolla en el campo de la arqueología, donde se formó como discípula de especialistas como Juan Pereira Ramos, director de su tesis doctoral. Como miembro fundador del colectivo de investigación Cota 667, dedicado a la gestión y puesta en valor del patrimonio, se ha consolidado como una experta en el estudio de las fortificaciones de la Guerra Civil, destacando su autoría en publicaciones como Cicatrices en el paisaje (UCLM-Cuarto Centenario, 2024).

En el ámbito museográfico, ha impulsado el desarrollo de centros locales como el de las Cuevas del Castillejo de Méntrida y el Museo Etnográfico de Los Navalucillos, además de la musealización de la Puerta del Cambrón en Toledo.

Su experiencia incluye también el trabajo como gestora cultural para el Consorcio de la Ciudad de Toledo y una activa labor de divulgación en iniciativas como Ciencia a la Carta y su colaboración habitual en la Cadena SER Toledo.

La séptima mujer y la académica más joven

Con la incorporación de Ángela Crespo, serán siete las mujeres que forman parte de la institución en la actualidad, junto a Rosalina Aguado Gómez, Josefa Blanco de Paz, María José Lop Otín, María Isabel Ralero Rojas, Dalila María del Valle Peña y Susana Villaluenga de Gracia.

Además, se convierte en la académica de menor edad junto a Adolfo de Mingo Lorente y el actual director, Eduardo Sánchez Butragueño.

Su trayectoria ha sido reconocida con distinciones como el Premio Alumni de la UCLM (2024), el Premio al Mejor Proyecto de Turismo Sostenible de la Junta de Comunidades y el premio de Patrimonio otorgado por la propia Real Academia a finales del pasado curso.

De este modo, Crespo Fraguas sucede en la medalla número VI a los siguientes académicos: Verardo García Rey, Ismael del Pan, Calixto Serichol, Máximo Martín Aguado, Ángel Fernández Collado y el citado Antonio Casado.