La librería Hojablanca cierra de forma temporal por reforma y se mantiene en el Casco de Toledo: "Volvemos pronto"

El local se encuentra en la calle Martín Gamero, junto a las Cuatro Calles, y es uno de los establecimientos históricos del barrio.

La librería Hojablanca, punto de referencia en la red cultural y comercial del Casco Histórico de Toledo, ha cesado temporalmente su actividad de cara al público para iniciar un proceso de reforma. Ubicado en la calle Martín Gamero, el establecimiento aborda esta remodelación como una actualización necesaria para consolidar su actividad en el barrio.

La previsión de la propiedad es reabrir las puertas durante la segunda quincena de febrero, una vez finalizadas las intervenciones destinadas a mejorar los accesos y renovar la imagen del local. "Volvemos pronto y seguimos estando para lo que nos necesiten", señala Elvira Rivero, subrayando el carácter transitorio de esta pausa.

Para garantizar el servicio durante las semanas de obra, la librería ha habilitado un punto de recogida de pedidos en su acceso del Callejón del Codo. De esta forma, los clientes pueden seguir gestionando sus adquisiciones a través de la plataforma web y los canales de mensajería, manteniendo el flujo habitual de pedidos sin interrupciones.

Esta reforma busca adaptar un local de larga trayectoria a las necesidades actuales de accesibilidad y confort y se presenta como una inversión en la continuidad del modelo de negocio del establecimiento, alineado con la identidad comercial del barrio del Casco.

En redes sociales, desde la empresa destacan que esta intervención es una forma de decir que siguen presentes. "Estamos reorganizando, moviendo libros, llenando cajas y cuidando cada detalle para mejorar Hojablanca y hacerla aún más vuestra", indican.

Aunque los plazos finales dependerán de la ejecución de la obra, este paréntesis se plantea como una evolución del negocio para asegurar su permanencia en el tejido cultural toledano. "Gracias por la paciencia, el cariño y el apoyo siempre. Esto es solo un paréntesis: los libros siguen circulando y nosotros seguimos aquí", señalan.