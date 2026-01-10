La Diputación de Toledo destina 100.000 euros al Programa de Talleres Didácticos para el curso 2025-2026

La Diputación de Toledo ha publicado la resolución de la décima edición del Programa Educativo de Talleres Didácticos, correspondiente al curso escolar 2025-2026, que contará con un presupuesto de 100.000 euros para su ejecución.

La resolución se ha hecho pública tras la evaluación de todas las solicitudes presentadas por los centros escolares de la provincia, según ha informado este sábado la institución provincial en una nota de prensa.

El programa, dirigido a alumnado de Educación Primaria, Secundaria, Bachillerato y Centros de Educación Especial, tiene como objetivo acercar la cultura, las ciencias, las artes y la igualdad a los jóvenes de la provincia, complementando la formación académica con actividades educativas y participativas.

Durante el pasado curso 2024-2025, la iniciativa permitió desarrollar más de 300 talleres, con la participación de cerca de 7.500 estudiantes, una elevada demanda que ha motivado la ampliación y renovación de la oferta para el presente curso escolar.

Programa diverso

Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, una comisión de evaluación ha analizado las propuestas presentadas por los municipios y ha asignado las subvenciones a aquellos que cumplían todos los requisitos establecidos en la convocatoria.

El programa incluye talleres en ámbitos muy diversos, como patrimonio histórico, idiomas, artes y literatura, naturaleza, ciencia y tecnología, educación emocional, magia, juegos populares y artesanía, música y teatro, educación en igualdad, así como actividad física y deportes.

Cada centro escolar ha podido solicitar hasta un máximo de dos talleres, con la posibilidad de recibir la subvención máxima en función de la inversión solicitada y de los criterios de valoración establecidos.

Desde la Diputación de Toledo han señalado que los objetivos prioritarios del programa pasan por impulsar el desarrollo integral del alumnado, estimular su creatividad y contribuir al fortalecimiento del tejido educativo y cultural de toda la provincia, favoreciendo el acceso equitativo a actividades educativas de calidad.