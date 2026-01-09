Reabrirán una joya andalusí en pleno corazón de Toledo como centro de estudios sobre la época islámica

La Fundación de Cultura Islámica (Funci) ha anunciado que pondrá en marcha un Centro de Estudios sobre el Toledo Islámico (Ceti) en la Casa del Temple de Toledo tras la cesión del edificio por parte del Ministerio de Cultura.

Esta fundación ha explicado que esta casa palaciega de origen andalusí abrirá de nuevo sus puertas en los próximos meses y acogerá actividades enfocadas a "recuperar el legado de al-Ándalus en Castilla-La Mancha", tales como encuentros, talleres, ciclos de conferencias y cursos de formación sobre este periodo histórico y el Toledo islámico.

La reapertura de este espacio para "disfrute de la autonomía" también contempla la instalación de un espacio expositivo con visitas guiadas.

Igualmente, también se convertirá en un espacio de consulta para estudiantes e historiadores gracias a la instalación de un fondo bibliográfico de referencia.

La Funci ha expresado la importancia de volver a poner en valor este Bien de Interés Cultural (BIC) como "testimonio del pasado andalusí de la ciudad de Toledo, así como su interés en que el lugar se destinara a la divulgación del patrimonio de este periodo".

Elementos destacados

Entre sus elementos destacados señalan un salón ricamente decorado, que se ha datado entre época califal y taifa, numerosas yeserías y maderas decoradas con motivos caligráficos árabes y vegetales.

La cesión se hizo oficial el pasado 16 de octubre de 2025, mediante una orden del Ministerio de Cultura y el acta de entrega a la Funci se firmó el 14 de noviembre en el Museo Sefardí.

Desde entonces, esta fundación asegura que está trabajando en estrecha coordinación con el personal del Ministerio de Cultura para la adecuación del inmueble de cara a su próxima apertura, prevista para los próximos meses del año 2026.

La Casa del Temple se erige sobre una estructura andalusí que data de los siglos XI y XII, que está sustentada por las bóvedas del sótano y organizada en torno a un patio central, con diversos salones y alcobas en la planta baja y algorfas en la superior.

El inmueble fue propiedad de la Orden de los Templarios, de ahí su nombre, y funcionó como casa-hospedería en el siglo XIV.