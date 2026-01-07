Reunión con directivos del Grupo Telefónica.

Toledo

Telefónica abrirá "en los próximos meses" un centro de Talento y Tecnología en Toledo: proyectos con 5G, drones, salud...

La iniciativa arrancará con profesionales cualificados y prevé incorporar jóvenes mediante programas de prácticas universitarias.

Telefónica ha anunciado la creación de un Centro de Talento y Tecnología en Castilla-La Mancha, que se ubicará en Toledo y abrirá sus puertas "en los próximos meses", con el objetivo de impulsar la innovación y la transformación digital en la región.

El anuncio se ha realizado durante un encuentro celebrado este miércoles en el Palacio de Fuensalida entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa.

Durante la reunión, ambos han reafirmado su compromiso conjunto para fomentar el talento tecnológico, la innovación y la digitalización en la región.

Según ha informado la Junta de Comunidades en un comunicado, el nuevo centro estará dedicado al desarrollo de aplicaciones y soluciones tecnológicas orientadas a grandes proyectos de transformación digital, con especial atención a casos de uso del 5G para emergencias.

Proyectos estratégicos

Además, el centro desarrollará proyectos en sectores estratégicos como la sanidad, con aplicaciones en imágenes radiológicas, y en la tecnología de drones.

El Centro de Talento y Tecnología comenzará su actividad con un equipo inicial de profesionales altamente cualificados, al que Telefónica prevé incorporar progresivamente talento joven a través de programas de prácticas y colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha.

Este enfoque busca combinar experiencia con la formación de nuevas generaciones de especialistas en tecnologías digitales avanzadas.