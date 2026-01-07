Una furgoneta se lleva parte del alumbrado navideño en el Casco de Toledo impidiendo el paso a los autobuses

La incidencia, resuelta por bomberos y electricistas municipales, ha tenido lugar en la Cuesta de las Armas a primera hora de este miércoles. Más información :

La retirada de las luces navideñas en Toledo ha tenido un comienzo algo abrupto. Una furgoneta se ha enganchado a uno de los postes que sujeta el alumbrado en la Cuesta de las Armas y ha provocado un desprendimiento que ha afectado al paso de los autobuses urbanos.

Esta incidencia ha tenido lugar sobre las 9:00 horas a la altura del Palacio de Congresos y el remonte mecánico del Miradero cuando el vehículo se enredaba con el cable del soporte descolgando parcialmente el tramo de alumbrado, situación que impedía el paso de los autobuses urbanos que tienen la cabecera junto a la Plaza de Zocodover.

Rápidamente han sido movilizados electricistas del Ayuntamiento de Toledo, que han procedido al corte del suministro y bomberos del parque municipal que han colaborado en la retirada de las luces.

Un autobús circula por el lugar afectado.

Una vez solventado el problema, los autobuses han vuelto a circular y se ha recuperado la normalidad dentro de una jornada que pese a ser laboral, no está implicando el tráfico habitual en la ciudad, en buena parte, por las vacaciones escolares.