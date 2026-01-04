Toledo se prepara para una Cabalgata de Reyes gélida donde se repartirán 6.000 kilos de caramelos: todos los detalles

La ciudad de Toledo se prepara para una de las citas más mágicas del año, la gran Cabalgata de Reyes, con la vista puesta tanto en las carrozas como en el cielo tras la irrupción de la borrasca Francis.

Por primera vez en la historia de la capital regional, el Heraldo Real se paseó en la tarde del sábado por las calles del Casco Histórico junto a un cortejo en el que también ha participado la Agrupación Musical 'El Cautivo' para anunciar la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

El cortejo real, formado por 550 personas, 30 caballos, varios pasacalles y nueve carrozas, arrancará el 5 de enero a las 18:00 horas desde el centro cívico de Buenavista. Desde allí, la comitiva descenderá por la avenida de Barber y tomará la avenida de la Reconquista, uno de los grandes ejes de la ciudad.

Cortejo real de la Cabalgata de Toledo. Javier Longobardo

La llegada se ha fijado en la emblemática Puerta de Bisagra por motivos de seguridad y donde un espectáculo de fuegos artificiales iluminará la muralla y el cielo toledano para poner el broche final.

El concejal de Festejos de Toledo, José Vicente García-Toledano, informó hace unos días que la cabalgata estará compuesta por nueve carrozas "de gran calidad", todas fabricadas en el Polígono Industrial de la ciudad por la empresa Arte Ficticio.

Llegada de los Reyes Magos a la Puerta de Bisagra. Javier Longobardo

Cada Rey Mago contará con su propia carroza que estará escoltada por el grupo de teatro ETR de Toledo. Los seis carruajes restantes irán tematizados con un portal de Belén, diferentes elementos del nacimiento del Niño Jesús y varias sorpresas.

Durante el recorrido se repartirán 6.000 kilos de caramelos y se lanzarán más de 1.000 balones, que se irán reponiendo en los tres puntos de avituallamiento situados en la avenida Barber y la Reconquista.

La cabalgata de Toledo volverá a contar con un tramo sin ruido desde el punto de inicio hasta la residencia de Santa Casilda para que niños con hipersensibilidad auditiva y familias que lo necesiten disfruten también del desfile.

Cabalgata de Reyes de Toledo. Javier Longobardo

Un año más, los bomberos del Parque Municipal cerrarán el cortejo, ya es una imagen clásica del 5 de enero en la capital.

Este evento mágico tendrá un coste total superior a los 150.000 euros, una cifra similar a la del año pasado. Una inversión para ofrecer un desfile de entre 90 minutos y dos horas de duración con sello local y una fuerte implicación de asociaciones, colectivos y vecinos.

Borrasca Francis

La irrupción de la borrasca Francis este domingo en Castilla-La Mancha está dejando lluvias y nevadas en cotas bajas en algunas zonas. En Toledo capital se esperan mínimas en torno a los -1 ºC en la noche del 5 de enero.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo un aviso especial por nevadas en el centro peninsular y advierte de que la situación podría tener un impacto significativo en amplias zonas del territorio castellanomanchego, especialmente entre el domingo y el martes.

​​El propio alcalde, Carlos Velázquez, aseguró durante la visita del Heraldo Real que están "preparados por si acaso tuviéramos que actuar para que Sus Majestades los Reyes Magos puedan hacer su trabajo a la perfección" .

Pese al frío y la incertidumbre meteorológica, todo apunta a una cabalgata muy concurrida que inundará de alegría e ilusión las calles de Toledo.