Toledo presenta el documento inicial de su futuro POM: coser barrios, 16.000 viviendas e infraestructuras clave

El documento inicial del futuro Plan de Ordenación Municipal (POM) de Toledo, que marcará las líneas estratégicas del desarrollo urbanístico de la ciudad durante los próximos años, ya está listo para someterse a la tramitación ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Prevé una vigencia aproximada de 20 años para el POM y contempla 970 hectáreas de nuevas superficies para un máximo de 16.000 nuevas viviendas en los futuros desarrollos urbanísticos, de las que alrededor del 50 % contarán con algún régimen de protección pública.

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha destacado que este documento "es fruto de las diversas reuniones mantenidas con todos los grupos políticos con representación municipal para tratar de alcanzar el máximo consenso posible en la redacción del Plan de Ordenación Municipal". Además, ha subrayado que "recoge distintas aportaciones de los grupos políticos de la Corporación".

"Cumplimos así con el compromiso de tenerlo antes de finalizar el año 2025", ha añadido Velázquez, que ha recordado que el Ayuntamiento trabaja con el horizonte de lograr la aprobación inicial del POM "durante el año 2027".

El alcalde ha definido el futuro POM como "una norma muy importante e imprescindible para la ciudad de Toledo porque asegura un desarrollo urbano planificado, sostenible y equilibrado". Según ha explicado, el documento también "garantiza la actividad económica, la cohesión de los barrios y las infraestructuras necesarias para mejorar la movilidad".

Velázquez ha subrayado que el plan "da respuesta a uno de los principales problemas que tenemos como ciudad, que es el problema del acceso a la vivienda en los últimos 25 o 30 años". En este sentido, ha afirmado que "miles de toledanos queriendo vivir en Toledo no han tenido la oportunidad de hacerlo" y ha añadido que con esta planificación "podremos revertir esta situación y ofrecer oportunidades de acceso a la vivienda a los toledanos que quieran vivir en nuestra ciudad".

Coser barrios

En cuanto a la ordenación del territorio, el POM parte del objetivo de no seguir estirando la ciudad y de coser barrios para generar continuidad urbana, evitando la fragmentación socio-espacial que, según el Ayuntamiento, arrastra Toledo desde hace años.

En este marco, se prevé suelo urbanizable en el Polígono, al sur de Vía Tarpeya; en Azucaica; en Pinedo; en Valparaíso; en el ámbito Palacio-Observatorio, entre Valparaíso y Buenavista; y en el entorno de La Peraleda.

Además, el documento reserva suelo para equipamientos en los terrenos situados junto al Parque Comercial La Abadía, a la izquierda de la subida hacia Bargas.

El POM también incluye la creación de nuevas zonas industriales, algunas de ellas ya en tramitación al este del Polígono, con el objetivo de atraer empresas y generar más oportunidades laborales y de desarrollo económico y social.

A ello se suman importantes zonas verdes y espacios libres de sistema general de equipamientos.

Movilidad

En materia de movilidad, el documento incorpora infraestructuras ya en tramitación que buscan mejorar la conexión entre barrios, como el vial entre Azucaica y el Polígono, así como actuaciones de carácter general como el ramal de enlace entre la TO-22 y la TO-23, vinculado al proyecto de la A-40.

Asimismo, se contemplan reservas de suelo para futuras infraestructuras estratégicas, entre ellas el cierre de la circunvalación o el ramal desde Las Nieves para dar acceso al sur del barrio del Polígono.

En el ámbito ferroviario, el POM mantiene la previsión del trazado del AVE Madrid-Lisboa con la estación de Santa Bárbara, pero contempla la posible construcción de una segunda infraestructura pasante en el entorno de Luz del Tajo.

Agradecimientos

Carlos Velázquez ha agradecido de forma expresa "al equipo redactor y a los trabajadores del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Toledo por su dedicación, por su implicación y compromiso para realizar este intensísimo trabajo".

También ha agradecido "la participación de los representantes de los grupos políticos en todas las reuniones convocadas para avanzar en el documento". "Trabajamos con toda la participación posible para lograr un gran consenso y tener durante el año 2027 un documento imprescindible para el presente y para el futuro de nuestra ciudad de Toledo", ha concluido el alcalde.

El siguiente paso será la elaboración de la versión inicial del POM y del Estudio Ambiental Estratégico, que se someterán a información pública y participación ciudadana, antes de afrontar la fase de aprobación inicial y, posteriormente, la aprobación definitiva por parte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.