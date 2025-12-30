Horario y recorrido de la Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Talavera de la Reina: 13 carrozas y miles de caramelos

Los Reyes Magos a su llegada a Talavera de la Reina en 2024.

Talavera de la Reina vivirá un miércoles 5 de enero lleno de ilusión con la Gran Cabalgata de Reyes Magos 2026, que partirá a las 18:30 horas desde la Basílica del Prado.

La concejal de Festejos, María Pilar Guerrero, ha animado a todos los talaveranos y visitantes a disfrutar de este tradicional desfile: "Las calles de nuestra ciudad se llenarán de ilusión".

El desfile contará con 13 carrozas, una más que en 2025, encabezadas por Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar.

A ellas les seguirán otras diez carrozas que recrearán diferentes mundos y personajes, entre ellos Bob Esponja, Minecraft, Blancanieves, Dogman, los elfos y el circo. No faltarán los carboneros ni el tradicional portal de Belén.

Además, el recorrido estará amenizado con animación, academias de baile locales, hinchables y el tren inclusivo para los más pequeños. Durante todo el trayecto se repartirán cerca de 4.000 kilos de caramelos sin gluten, como en años anteriores.

Recorrido

El desfile comenzará con Sus Majestades presentando sus respetos a la Virgen del Prado y dirigiendo unas palabras a los niños talaveranos a las 18:00 horas en la Basílica.

Posteriormente, recorrerá las principales calles de la ciudad, entre ellas Avenida de Extremadura, Avenida Juan Carlos I, Plaza de España, Calle Capitán Luque, Plaza de Zamora, Calle Alfares y Ronda del Cañillo, hasta finalizar en la Plaza del Pan, donde los Reyes harán sus ofrendas al niño Jesús y recibirán a todos los niños que quieran saludarlos.

Como broche final, los pequeños ganadores del XIX Certamen de cartas a los Reyes Magos leerán sus peticiones a Sus Majestades, quienes entregarán los premios de los distintos concursos y saludarán a todos los niños de la ciudad.

Desde la Concejalía de Festejos han agradecido la colaboración de las asociaciones de vecinos y academias de baile que participan en la cabalgata, destacando su implicación para que la cita vuelva a convertirse en un evento "inolvidable para todos".