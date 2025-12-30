La Diputación de Toledo pone 250.000 euros para renovar 29 iglesias: la Archidiócesis y los templos también colaborarán

Cedillo y Cerro firman el convenio en la sede de la Diputación de Toledo.

La Diputación de Toledo y el Arzobispado de Toledo han firmado un convenio de colaboración para la reparación y mejora de 29 edificios religiosos en distintos municipios de la provincia.

El acuerdo, suscrito por la presidenta de la Diputación, Concepción Cedillo, y el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, establece la aportación de 250.000 euros por parte de la Diputación para la financiación de actuaciones que abarcan desde la reparación de cubiertas y campanarios hasta la renovación de instalaciones eléctricas y mobiliario.

Las intervenciones previstas garantizarán la conservación del patrimonio religioso y su uso como espacios de encuentro y cohesión social para los fieles.

El presupuesto de cada una de las actuaciones se articula mediante un sistema de financiación compartida, de modo que, además de los 250.000 euros aportados por la Diputación de Toledo, cada proyecto se completa con un tercio del coste asumido por la parroquia objeto de la intervención y otro tercio financiado por el arzobispado de Toledo.

Este modelo de cofinanciación garantiza el compromiso conjunto de todas las partes implicadas y permite ampliar el alcance de las actuaciones de conservación y mejora del patrimonio religioso en la provincia.

Esta colaboración permite optimizar recursos y coordinar esfuerzos, beneficiando tanto a las parroquias como a los fieles, al garantizar que los templos estén en condiciones óptimas para el culto, la celebración de actos comunitarios y el desarrollo de actividades culturales y sociales.

Las actuaciones incluyen la reparación de cubiertas, torres, muros y campanarios, así como la renovación de instalaciones eléctricas, mobiliario y trabajos de pintura, preservando el valor histórico, artístico y cultural de cada edificio.

Cedillo ha destacado que este convenio no solo responde a la conservación del patrimonio, sino también a la importancia de mantener vivos los espacios religiosos como centros de encuentro, identidad y cohesión social en los municipios.

Asimismo, ha subrayado que la colaboración con el arzobispado permite aunar esfuerzos y garantizar una gestión más eficiente de los recursos. El aporte asegura que cada intervención se realice con la máxima calidad y beneficio para la comunidad.

Por su parte, Cerro ha señalado que este apoyo es fundamental para que las parroquias y ermitas puedan continuar prestando servicio a los fieles y mantener su relevancia histórica y cultural; un esfuerzo que también contribuirá al enriquecimiento del patrimonio religioso de la provincia y a su legado para futuras generaciones.