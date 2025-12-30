Denuncia en el Hospital de Toledo: camillas aparcadas junto a los ascensores para hacer sitio a espacios comerciales

UGT ha denunciado un "nuevo episodio de déficit asistencial" en el Hospital Universitario de Toledo por la habilitación como "parking de camillas" una sala de ascensores. Todo ello, según lamenta el sindicato, porque la concesionaria del centro hospitalario ha habilitado como local comercial el espacio que hasta ahora se utilizaba para la espera de pacientes que tras las consultas o el alta hospitalaria, tienen que ser trasladados en ambulancia.

En un comunicado de prensa, UGT ha señalado que este espacio "no es el adecuado para la instalación de camillas ni tampoco para las necesidades que puedan tener estos pacientes". Además, añaden que se encuentra en una zona aislada, lejos de los celadores y sin llamadores.

La responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos en Toledo, Inés Pedreño, ha apuntado que “este parking de pacientes va en contra de la calidad asistencial y de la política de humanización de la que tanto hace gala el Sescam”, además de lamentar que todavía no han recibido explicaciones por parte de la Gerencia.

En el mismo sentido, afirma que mientras que la zona que se utilizaba anteriormente para esta espera ha sido cerrada para ser destinada a un área comercial, el Hospital ha decidido llevar a los pacientes a un lugar que “ni es digno ni reúne las condiciones más básicas”.

“Ahora vemos las consecuencias de poner en manos privadas un recurso que debería ser 100% público: se está priorizando las áreas comerciales sobre las asistenciales”, ha sentenciado Pedreño.