La Bonoloto deja un pellizco en Talavera de la Reina gracias a un boleto premiado de segunda categoría

El despacho de Talavera que ha vendido el boleto premiado de la Bonoloto.

Talavera de la Reina (Toledo) ha amanecido un poco más afortunada. El sorteo de la Bonoloto celebrado este domingo ha dejado un premio de 38.802 euros en la ciudad, gracias a un boleto de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario).

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el boleto premiado se validó en el despacho receptor de la avenida de Pío XII, número 98.

Este ha sido uno de los tres boletos con premio de segunda categoría en el sorteo. Los otros dos afortunados han sellado sus apuestas en Las Palmas de Gran Canaria y a través del canal oficial online de Loterías y Apuestas del Estado.

En esta ocasión no hubo boletos premiados de primera categoría, los que logran acertar los seis números de la combinación ganadora.

La combinación de este domingo fue: 47, 02, 17, 43, 09 y 06. El complementario correspondió al 30 y el reintegro al 2.