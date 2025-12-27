El chalet de superlujo que se vende junto a Toledo vuelve a bajar de precio: lo dejan por 2,4 millones de euros

La lujosa villa a la venta en Olías del Rey (Toledo). Fotos: Idealista.

Una de las viviendas más exclusivas del entorno de Toledo vuelve a mover ficha en el mercado inmobiliario con una nueva rebaja. El espectacular chalet independiente de Olías del Rey que lleva más de dos años a la venta sin encontrar comprador se ofrece ahora por 2,4 millones de euros.

La propiedad comenzó a anunciarse en 2023 por más de tres millones de euros. En un intento por reactivar el interés por una de las villas más lujosas de la provincia toledana, desde entonces el precio ha ido ajustándose de forma progresiva.

Según detalla el propio anuncio, la vivienda está situada en "la exclusiva urbanización de San Francisco de Olías del Rey" y "combina lujo, tecnología y tranquilidad, a tan solo 30 minutos de Madrid".

Biblioteca y vistas de la vivienda. Idealista

Un enclave residencial con "vigilancia 24 horas, excelente comunicación y servicios cercanos", pensado, según la comercializadora, como "ideal para quienes buscan calidad de vida y seguridad".

La casa se asienta sobre una parcela en esquina de 2.028 metros cuadrados, con doble acceso y "vistas privilegiadas". En total suma 975 metros cuadrados construidos, distribuidos en varias plantas y rodeados de un jardín exótico que "incorpora especies caribeñas y asiáticas, zonas de sombra, caminos y espacios de ocio", además de una piscina desbordante integrada en el entorno natural.

El jardín exótico. Idealista

La distribución interior es uno de sus grandes reclamos. El sótano alberga un garaje para seis vehículos, lavandería, cuarto de caldera, servidor, gimnasio, sauna y una habitación con cocina y baño, "ideal para servicio o invitados".

En la planta baja se sitúan un amplio salón, cocina-comedor, despensa, sala audiovisual, aseo y un dormitorio con baño. A ello se suma un apartamento independiente con acceso privado, pensado para alojar visitas con total autonomía.

Uno de los baños de la villa. Idealista

La primera planta se reserva para la zona más privada, con biblioteca o espacio de trabajo, dormitorio principal con baño en suite, vestidor y terraza, además de tres dormitorios adicionales y un baño compartido. "Todas las plantas cuentan con salida a patios o terrazas y se comunican por escalera interior", según recoge el anuncio.

El jacuzzi de la casa. Idealista

En el exterior, la piscina desbordante y el jacuzzi "ofrecen un oasis visual y funcional" y están equipados con sistemas de depuración, rebosadero y el sistema automático de limpieza, que garantiza "higiene y bajo mantenimiento".

A todo ello se suma una cuidada construcción y un potente sistema energético, con suelo radiante de baja temperatura, varias calderas, climatización por aire-agua y una instalación solar fotovoltaica de 15 kW, diseñada para autoconsumo y vertido a red y "totalmente invisible desde el exterior".

Alto poder adquisitivo

La nueva bajada de precio se produce en un municipio que figura entre los más acomodados de Castilla-La Mancha. Con datos de 2023, Olías del Rey registra una renta bruta media de 34.773 euros, situándose entre las diez más altas de la región.

Pese a ese contexto, la vivienda sigue sin comprador, un reflejo de las dificultades del mercado inmobiliario de lujo incluso en zonas de alto poder adquisitivo.

Con esta nueva rebaja hasta los 2,4 millones de euros, sus propietarios confían en que esta villa, que "representa la máxima expresión de confort, eficiencia y exclusividad", encuentre por fin a alguien dispuesto a convertirla en "una experiencia de vida pensada para disfrutar del lujo, la privacidad y el bienestar a un nivel superior".